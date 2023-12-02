https://crimea.ria.ru/20231202/dve-rakety-s-200-sbity-nad-azovskim-morem-1133267607.html

Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем

Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем

Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T18:52

2023-12-02T18:52

2023-12-02T19:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации Минобороны, российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря.Накануне российская авиация в Черном море уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России.

https://crimea.ria.ru/20231125/sbu-ugrozhaet-krymskomu-mostu-voennyy-ekspert-otsenil-zaschischennost-obekta-1133055746.html

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2023

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азовское море, новости крыма, новости сво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя