https://crimea.ria.ru/20231202/dve-rakety-s-200-sbity-nad-azovskim-morem-1133267607.html
Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T18:52
2023-12-02T18:52
2023-12-02T19:00
азовское море
новости крыма
новости сво
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_ca203b695ed14cb3d174d71c94e1a3f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации Минобороны, российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря.Накануне российская авиация в Черном море уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России.
https://crimea.ria.ru/20231125/sbu-ugrozhaet-krymskomu-mostu-voennyy-ekspert-otsenil-zaschischennost-obekta-1133055746.html
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_ef63fde64d90ebb3d473649a557f83eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азовское море, новости крыма, новости сво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя
Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
Две украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем – Минобороны России
18:52 02.12.2023 (обновлено: 19:00 02.12.2023)