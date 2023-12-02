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Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем
Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации Минобороны, российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря.Накануне российская авиация в Черном море уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России.
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азовское море, новости крыма, новости сво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя
Две ракеты С-200 сбиты над Азовским морем

Две украинские ракеты С-200 сбиты над Азовским морем – Минобороны России

18:52 02.12.2023 (обновлено: 19:00 02.12.2023)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"2 декабря около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

По информации Минобороны, российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря.
Накануне российская авиация в Черном море уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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