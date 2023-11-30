https://crimea.ria.ru/20231130/v-sevastopole-v-rayone-portovoy-polikliniki-umer-muzhchina-1133216330.html

В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина

В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина - РИА Новости Крым, 30.11.2023

В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина

В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T13:47

2023-11-30T13:47

2023-11-30T13:50

севастополь

происшествия

новости крыма

общество

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах. В полицию о случившемся сообщили медики, прибывшие на место происшествия. По словам собеседника агентства, все произошло в районе портовой поликлиники (поликлиника №3 - ред.) на улице Бориса Михайлова. Сейчас там работают полиция и криминалисты СК.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, новости крыма, общество