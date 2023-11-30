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В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина
В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина
В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T13:47
2023-11-30T13:47
2023-11-30T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина, на месте работают правоохранители. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах. В полицию о случившемся сообщили медики, прибывшие на место происшествия. По словам собеседника агентства, все произошло в районе портовой поликлиники (поликлиника №3 - ред.) на улице Бориса Михайлова. Сейчас там работают полиция и криминалисты СК.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия, новости крыма, общество
В Севастополе в районе портовой поликлиники умер мужчина
В Севастополе на улице в районе поликлиники умер мужчина – источник
13:47 30.11.2023 (обновлено: 13:50 30.11.2023)