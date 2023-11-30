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Клиенты РНКБ оплатили налоги в банке на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Клиенты РНКБ оплатили налоги в банке на 1,5 миллиарда рублей
Клиенты РНКБ оплатили налоги в банке на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Клиенты РНКБ оплатили налоги в банке на 1,5 миллиарда рублей
С 1 июля 2023 года и по сегодняшний день клиенты РНКБ (входит в Группу ВТБ) совершили более 326 тысяч платежей по оплате налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T18:46
2023-11-30T18:46
рнкб (пао)
банк
налоги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. С 1 июля 2023 года и по сегодняшний день клиенты РНКБ (входит в Группу ВТБ) совершили более 326 тысяч платежей по оплате налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.До 1 декабря 2023 года жителям России в соответствии с Налоговым кодексом необходимо заплатить имущественные налоги за владение собственностью в 2022 году.Всего с начала года клиенты банка оплатили налоги на сумму более 2,2 миллиарда рублей, средний чек платежа в этом году составляет 4496 рублей.
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рнкб (пао), банк, налоги, крым

Клиенты РНКБ оплатили налоги в банке на 1,5 миллиарда рублей

18:46 30.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. С 1 июля 2023 года и по сегодняшний день клиенты РНКБ (входит в Группу ВТБ) совершили более 326 тысяч платежей по оплате налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
До 1 декабря 2023 года жителям России в соответствии с Налоговым кодексом необходимо заплатить имущественные налоги за владение собственностью в 2022 году.
Всего с начала года клиенты банка оплатили налоги на сумму более 2,2 миллиарда рублей, средний чек платежа в этом году составляет 4496 рублей.
 
РНКБ (ПАО)БанкНалогиКрым
 
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