https://crimea.ria.ru/20231127/krymskiy-most-zakryt-1133068479.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Крымский мост закрыт

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T18:04

2023-11-27T18:04

2023-11-27T18:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

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крым

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транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Водителей и пассажиров, которые оказались в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, просят сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.При этом автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода при планировании своего маршрута. Также есть вариант воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.Движение машин по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.

крымский мост

крым

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, керчь, транспорт, логистика