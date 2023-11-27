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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Крымский мост закрыт
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T18:04
2023-11-27T18:04
2023-11-27T18:10
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Водителей и пассажиров, которые оказались в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, просят сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.При этом автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода при планировании своего маршрута. Также есть вариант воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.Движение машин по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, керчь, транспорт, логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Водителей и пассажиров, которые оказались в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, просят сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.
При этом автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода при планировании своего маршрута. Также есть вариант воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.
Движение машин по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.
Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.