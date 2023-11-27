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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 27.11.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Крымский мост закрыт
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T18:04
2023-11-27T18:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Водителей и пассажиров, которые оказались в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, просят сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.При этом автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода при планировании своего маршрута. Также есть вариант воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.Движение машин по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, керчь, транспорт, логистика
Крымский мост закрыт

Движение по Крымскому мосту остановлено

18:04 27.11.2023 (обновлено: 18:10 27.11.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Водителей и пассажиров, которые оказались в данный момент на транспортном переходе и в досмотровой зоне, просят сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям, которые дают сотрудники транспортной безопасности.
При этом автомобилистам рекомендовано учитывать информацию о временном закрытии перехода при планировании своего маршрута. Также есть вариант воспользоваться сухопутным маршрутом, который проходит через новые регионы РФ.
Движение машин по Крымскому мосту периодически перекрывают в целях безопасности. Данная мера носит временный характер. Когда ограничения снимают – машины продолжают движение, объект работает в штатном режиме.
Все автомобили, которые следуют по Крымскому мосту, проходят обязательный досмотр.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымКерчьТранспортЛогистика
 
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