https://crimea.ria.ru/20231127/kogda-v-krymu-vosstanovyat-svyaz-posle-uragana-1133120470.html
Когда в Крыму восстановят связь после урагана
Когда в Крыму восстановят связь после урагана - РИА Новости Крым, 27.11.2023
Когда в Крыму восстановят связь после урагана
В Крыму восстановлена работоспособность 56 базовых станций связи, работа по ликвидации последствий урагана продолжается. Об этом сообщила заместитель министра... РИА Новости Крым, 27.11.2023
2023-11-27T16:32
2023-11-27T16:32
2023-11-27T16:32
мобильная связь
интернет
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
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крым
мининформ крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму восстановлена работоспособность 56 базовых станций связи, работа по ликвидации последствий урагана продолжается. Об этом сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Юлия Килик в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам замминистра, в Евпатории из 13 обесточенных базовых станций уже в строю семь, в Черноморском районе - две из 15, в Симферополе заработало пять станций, в Красногвардейском районе запущены семь из 24.Ранее власти Крыма сообщили о проблемах с мобильной связью и интернетом, возникших из-за непогоды. Основные перебои были зафиксированы в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Белогорском, Красногвардейском и Джанкойском районах. Для восстановления связи мобильные операторы разворачивают генераторы на всех ключевых базовых станциях. Операторы интернет-провайдеров восстанавливают магистрали.Все о последствиях урагана в Крыму читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму введен режим ЧС в ряде регионовВ Крыму 236 бригад ликвидируют аварии на электросетяхПеребои с мобильной связью и интернетом возникли в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мобильная связь, интернет, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым, мининформ крыма, происшествия
Когда в Крыму восстановят связь после урагана
В Крыму восстановлена работа 56 базовых станций связи – власти