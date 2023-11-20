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Крымский мост: обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Крымский мост: обстановка на утро понедельника
Крымский мост: обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Крымский мост: обстановка на утро понедельника
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T08:03
2023-11-20T08:03
крымский мост
керченский пролив
транспорт
крым
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля формируются очереди. Для увеличения пропускной способности, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только пассажирским автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-ostanovilis-katera-i-parom-1132903711.html
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крымский мост, керченский пролив, транспорт, крым, новости крыма, тамань, керчь, новости
Крымский мост: обстановка на утро понедельника

Очередей к Крымскому мосту утром в понедельник со стороны Керчи и Тамани нет

08:03 20.11.2023
 
© РИА Новости КрымНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в понедельник свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 08.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля формируются очереди. Для увеличения пропускной способности, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только пассажирским автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному коридору через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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