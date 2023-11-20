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Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов
Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов
О нем принято говорить, что он был секс-символом для миллионов женщин в стране, где не было секса. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T07:50
2023-11-20T07:50
общество
культура
звезды и судьбы
алексей баталов
кино
искусство
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О нем принято говорить, что он был секс-символом для миллионов женщин в стране, где не было секса.Вышел из актерской семьи - редкость в его профессии в то время. Снялся в своем первом фильме еще школьником.А потом фильм о Великой Отечественной, где он сыграл главную мужскую роль, получил Золотую ветвь в 1958-м. И остался единственным советским фильмом, удостоенным высшей Каннской кинонаграды. А в 1981-м фильм о том, что "Москва не резиновая" (то есть, как раз наоборот), где он также сыграл главную мужскую роль, получил Оскара как лучший на иностранном языке. Годом ранее этот же фильм получил Золотого медведя в Берлине. 20 ноября 1928 года родился актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Алексей Баталов. "Летят журавли"Любовь и смерть, жизнь и война. "Летящий" фильм Калатозова, где умирающий Борис "взлетает" по лестнице к своей Белке в парящей белоснежной фате, а у самой Белки (Вероники) ресницы - как крылья ласточки..."Зонтик для новобрачных"Все сложно: у врача Краскова - жена и трое детей. Но он любит Веру."Зонтик для новобрачных" снимали на востоке Крыма и ЮБК. В частности, в фильме можно узнать набережную Судака, Феодосию (с железнодорожного вокзала Феодосии герои уезжают в Москву) и водопад Джур-Джур. "Девять дней одного года"Баталов играет советского интеллигента, молодого физика-ядерщика Гусева, получившего смертельную дозу радиации во время одного из своих экспериментов, но продолжающего свои научные изыскания. "Бег"В снятом по мотивам произведений Булгакова "Беге" Баталов снова сыграл интеллигента, на этот раз - в месиве агонии Гражданской войны. Тихого приват-доцента Санкт-Петербургского университета Сергея Павловича Голубкова."Звезда пленительного счастья"В "Звезде пленительного счастья" у Баталова не самая главная роль - князя Сергея Трубецкого, в день восстания декабристов не явившегося на Сенатскую площадь.Не центральная. И неоднозначная."Москва слезам не верит"Этот фильм не надо представлять нашему зрителю - он любимый, пересматриваемый, цитируемый. — Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает? — Здесь только Георгий Иваныч.Читайте также на РИА Новости Крым:"О нас с тобою": 10 цитат из фильма о Москве, не верящей слезам &gt;&gt;Самый известный образ и голос: Ливанову 85 &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество, культура, звезды и судьбы, алексей баталов, кино, искусство
Любовь и журавли: Гоша, он же Гога, он же Алексей Баталов

20 ноября родился Алексей Баталов

07:50 20.11.2023
 
© kinopoisk.ruКадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979), режиссер Владимир Меньшов
Кадр из фильма Москва слезам не верит (1979), режиссер Владимир Меньшов
© kinopoisk.ru
Читать в
О нем принято говорить, что он был секс-символом для миллионов женщин в стране, где не было секса.
Вышел из актерской семьи - редкость в его профессии в то время. Снялся в своем первом фильме еще школьником.
А потом фильм о Великой Отечественной, где он сыграл главную мужскую роль, получил Золотую ветвь в 1958-м. И остался единственным советским фильмом, удостоенным высшей Каннской кинонаграды.
А в 1981-м фильм о том, что "Москва не резиновая" (то есть, как раз наоборот), где он также сыграл главную мужскую роль, получил Оскара как лучший на иностранном языке. Годом ранее этот же фильм получил Золотого медведя в Берлине.
20 ноября 1928 года родился актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист Алексей Баталов.

"Летят журавли"

Любовь и смерть, жизнь и война. "Летящий" фильм Калатозова, где умирающий Борис "взлетает" по лестнице к своей Белке в парящей белоснежной фате, а у самой Белки (Вероники) ресницы - как крылья ласточки...
© kinopoisk.ru Кадр из фильма "Летят журавли" (1957), реж. Михаил Калатозов
Кадр из фильма Летят журавли (1957), реж. Михаил Калатозов
© kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Летят журавли" (1957), реж. Михаил Калатозов

"Зонтик для новобрачных"

Все сложно: у врача Краскова - жена и трое детей. Но он любит Веру.
"Зонтик для новобрачных" снимали на востоке Крыма и ЮБК. В частности, в фильме можно узнать набережную Судака, Феодосию (с железнодорожного вокзала Феодосии герои уезжают в Москву) и водопад Джур-Джур.
© kinopoisk.ru"Кадр из фильма "Зонтик для новобрачных" (1986) , реж. Родион Нахапетов
Кадр из фильма Зонтик для новобрачных (1986) , реж. Родион Нахапетов
© kinopoisk.ru
"Кадр из фильма "Зонтик для новобрачных" (1986) , реж. Родион Нахапетов

"Девять дней одного года"

Баталов играет советского интеллигента, молодого физика-ядерщика Гусева, получившего смертельную дозу радиации во время одного из своих экспериментов, но продолжающего свои научные изыскания.
© kinopoisk.ru

Советский интеллигент, молодой физик-ядерщик Гусев, получивший смертельную дозу радиации во время одного из своих экспериментов, но продолжающий свои научные изыскания.

Кадр из фильма "Девять дней одного года" (1961), реж. Михаил Ромм.

Кадр из фильма Девять дней одного года (1961), реж Михаил Ромм
1 из 2

Советский интеллигент, молодой физик-ядерщик Гусев, получивший смертельную дозу радиации во время одного из своих экспериментов, но продолжающий свои научные изыскания.

Кадр из фильма "Девять дней одного года" (1961), реж. Михаил Ромм.

© kinopoisk.ru
© kinopoisk.ru

Кадр из фильма "Девять дней одного года" (1961), реж. Михаил Ромм.

Кадр из фильма Девять дней одного года (1961), реж Михаил Ромм
2 из 2

Кадр из фильма "Девять дней одного года" (1961), реж. Михаил Ромм.

© kinopoisk.ru
1 из 2

Советский интеллигент, молодой физик-ядерщик Гусев, получивший смертельную дозу радиации во время одного из своих экспериментов, но продолжающий свои научные изыскания.

Кадр из фильма "Девять дней одного года" (1961), реж. Михаил Ромм.

© kinopoisk.ru
2 из 2

Кадр из фильма "Девять дней одного года" (1961), реж. Михаил Ромм.

© kinopoisk.ru

"Бег"

В снятом по мотивам произведений Булгакова "Беге" Баталов снова сыграл интеллигента, на этот раз - в месиве агонии Гражданской войны. Тихого приват-доцента Санкт-Петербургского университета Сергея Павловича Голубкова.
© kinopoisk.ruКадр из фильма "Бег" (1970), режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов
Кадр из фильма Бег (1970), режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов
© kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Бег" (1970), режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов

"Звезда пленительного счастья"

В "Звезде пленительного счастья" у Баталова не самая главная роль - князя Сергея Трубецкого, в день восстания декабристов не явившегося на Сенатскую площадь.
Не центральная. И неоднозначная.
© РИА Новости . РИА НовостиКадр из фильма "Звезда пленительного счастья" (1975), реж. Владимир Мотыль
Кадр из фильма Звезда пленительного счастья (1975),реж. Владимир Мотыль - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Кадр из фильма "Звезда пленительного счастья" (1975), реж. Владимир Мотыль

"Москва слезам не верит"

Этот фильм не надо представлять нашему зрителю - он любимый, пересматриваемый, цитируемый.
© Фото: kino-teatr.ruКадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979), режиссер Владимир Меньшов
Кадр из фильма Москва слезам не верит (1979), режиссер Владимир Меньшов
© Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979), режиссер Владимир Меньшов
— Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает?
— Здесь только Георгий Иваныч.
© kinopoisk.ruКадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979), режиссер Владимир Меньшов
Кадр из фильма Москва слезам не верит (1979), режиссер Владимир Меньшов
© kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Москва слезам не верит" (1979), режиссер Владимир Меньшов
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