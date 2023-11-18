Рейтинг@Mail.ru
Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231118/vtoroy-polet-lunnoy-rakety-starship-poterpel-neudachu-1132882710.html
Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу
Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу
Сверхтяжелая ракета Starship, которая создается для миссий на Луну и Марс, взорвалась спустя несколько минут после начала испытательного полета. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T17:34
2023-11-18T17:34
космос
происшествия
илон маск
в мире
starship
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882596_0:13:1024:589_1920x0_80_0_0_4efcb072b98fd0ca6119dc5c80c1f8a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сверхтяжелая ракета Starship, которая создается для миссий на Луну и Марс, взорвалась спустя несколько минут после начала испытательного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от специалиста компании SpaceX, который вел прямую трансляцию запуска.Запуск осуществлялся с площадки Бока Чика в Техасе в 7-02 по времени Восточного побережья США (16.02 по мск – ред.).На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней, корабль поднялся на высоту 148 км.Однако вскоре SpaceX перестала получать данные о полете корабля. Позже один из специалистов компании, который вел прямую трансляцию, сообщил о взрыве первой ступени, а после – второй.В своей первый испытательный полет Starship отправился из Техаса в 16:33 по московском времени 20 апреля 2023 года. Ситуация вышла из-под контроля уже через 3 минуты после старта: сперва ракету закрутило, а затем она взорвалась. Ранее испытания комического шаттла Starship, который разработала компания SpaceX, основанная Илоном Маском, закончились взрывом корабля. Это был третий запуск Starship на высоту более 10 км. Тогда Маск, комментируя произошедшее, заявил, что "команда SpaceX делает огромную работу" и наступит день, когда "полеты Starship станут обычным явлением".Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиардер из Японии ищет компанию для путешествия на Луну
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882596_111:0:914:602_1920x0_80_0_0_42c3ef0b550e7618ef0c23cbf5ae6409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, происшествия, илон маск, в мире, starship, spacex
Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу

Второй пробный пуск "лунной" ракеты Starship завершился взрывом

17:34 18.11.2023
 
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYРакета SpaceX Starship перед запуском
Ракета SpaceX Starship перед запуском - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сверхтяжелая ракета Starship, которая создается для миссий на Луну и Марс, взорвалась спустя несколько минут после начала испытательного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от специалиста компании SpaceX, который вел прямую трансляцию запуска.
Запуск осуществлялся с площадки Бока Чика в Техасе в 7-02 по времени Восточного побережья США (16.02 по мск – ред.).
На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней, корабль поднялся на высоту 148 км.
Однако вскоре SpaceX перестала получать данные о полете корабля. Позже один из специалистов компании, который вел прямую трансляцию, сообщил о взрыве первой ступени, а после – второй.
"Мы полагаем, что потеряли вторую ступень. Мы полагаем, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета", – сообщил специалист.
В своей первый испытательный полет Starship отправился из Техаса в 16:33 по московском времени 20 апреля 2023 года. Ситуация вышла из-под контроля уже через 3 минуты после старта: сперва ракету закрутило, а затем она взорвалась.
Ранее испытания комического шаттла Starship, который разработала компания SpaceX, основанная Илоном Маском, закончились взрывом корабля. Это был третий запуск Starship на высоту более 10 км. Тогда Маск, комментируя произошедшее, заявил, что "команда SpaceX делает огромную работу" и наступит день, когда "полеты Starship станут обычным явлением".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Миллиардер из Японии ищет компанию для путешествия на Луну
 
космосПроисшествияИлон МаскВ миреStarshipSpaceX
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых
17:34Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу
17:20Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсины
16:52На Севастополь надвигается сильный шторм с ливнем
16:35Ешьте, спите, улыбайтесь – что поможет поднять иммунитет зимой
16:14Путин неспроста говорит о возможных диверсиях Запада - Кремль
15:51Бизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города
15:36"Восхищает": Соборную мечеть в Крыму оценил глава турецкой делегации
15:18Две ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки
15:0012 провальных атак ВСУ и минус 700 боевиков: события в зоне СВО за сутки
14:31Обрушение дома в Астрахани: СК допрашивает жильцов и власти
14:05Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой
14:01Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области
13:31На Днепре уничтожен десант ВСУ
13:17Мирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке
13:04Крымчанин месяц воровал вещи и деньги из дома родственника
12:46Без Украины и Израиля: особенности итоговой декларации саммита АТЭС
12:18Работа Керченской паромной переправы приостановлена
12:02ЕГЭ-2024: когда сдавать и что можно пронести на экзамен
11:36Двухметровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа
Лента новостейМолния