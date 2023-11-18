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Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу
Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу
Сверхтяжелая ракета Starship, которая создается для миссий на Луну и Марс, взорвалась спустя несколько минут после начала испытательного полета. Об этом... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T17:34
2023-11-18T17:34
2023-11-18T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сверхтяжелая ракета Starship, которая создается для миссий на Луну и Марс, взорвалась спустя несколько минут после начала испытательного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от специалиста компании SpaceX, который вел прямую трансляцию запуска.Запуск осуществлялся с площадки Бока Чика в Техасе в 7-02 по времени Восточного побережья США (16.02 по мск – ред.).На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней, корабль поднялся на высоту 148 км.Однако вскоре SpaceX перестала получать данные о полете корабля. Позже один из специалистов компании, который вел прямую трансляцию, сообщил о взрыве первой ступени, а после – второй.В своей первый испытательный полет Starship отправился из Техаса в 16:33 по московском времени 20 апреля 2023 года. Ситуация вышла из-под контроля уже через 3 минуты после старта: сперва ракету закрутило, а затем она взорвалась. Ранее испытания комического шаттла Starship, который разработала компания SpaceX, основанная Илоном Маском, закончились взрывом корабля. Это был третий запуск Starship на высоту более 10 км. Тогда Маск, комментируя произошедшее, заявил, что "команда SpaceX делает огромную работу" и наступит день, когда "полеты Starship станут обычным явлением".Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиардер из Японии ищет компанию для путешествия на Луну
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космос, происшествия, илон маск, в мире, starship, spacex
Второй полет "лунной" ракеты Starship потерпел неудачу
Второй пробный пуск "лунной" ракеты Starship завершился взрывом
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сверхтяжелая ракета Starship, которая создается для миссий на Луну и Марс, взорвалась спустя несколько минут после начала испытательного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от специалиста компании SpaceX, который вел прямую трансляцию запуска.
Запуск осуществлялся с площадки Бока Чика в Техасе в 7-02 по времени Восточного побережья США (16.02 по мск – ред.).
На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней, корабль поднялся на высоту 148 км.
Однако вскоре SpaceX перестала получать данные о полете корабля. Позже один из специалистов компании, который вел прямую трансляцию, сообщил о взрыве первой ступени, а после – второй.
"Мы полагаем, что потеряли вторую ступень. Мы полагаем, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета", – сообщил специалист.
В своей первый испытательный полет Starship отправился из Техаса в 16:33 по московском времени 20 апреля 2023 года. Ситуация вышла из-под контроля уже через 3 минуты после старта: сперва ракету закрутило, а затем она взорвалась.
Ранее испытания комического шаттла Starship, который разработала компания SpaceX, основанная Илоном Маском, закончились взрывом корабля
. Это был третий запуск Starship на высоту более 10 км. Тогда Маск, комментируя произошедшее, заявил, что "команда SpaceX делает огромную работу" и наступит день, когда "полеты Starship станут обычным явлением".
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