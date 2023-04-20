https://crimea.ria.ru/20230420/nedolgiy-polet-raketa-starship-razletelas-na-kuski-posle-starta-1128288411.html

Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео

Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео

Нештатная ситуация на борту космического корабля Starship стала причиной взрыва, от которого ракету разнесло на обломки. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T18:24

2023-04-20T18:24

2023-04-20T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Нештатная ситуация на борту космического корабля Starship стала причиной взрыва, от которого ракету разнесло на обломки. Об этом пишет РИА Новости.Уточнено, что ситуация вышла из-под контроля уже через три минуты после старта. Сначала ракету закрутило, а затем она взорвалась, что подтверждает трансляция SpaceFlight Now.По его словам, в настоящее время не ясно, произошел ли взрыв из-за конструкции космического корабля или же была дана команда на саморазрушение.Кадры трансляции запечатлели взрыв на высоте и разлетающиеся обломки.Starship отправился первый испытательный полет из Техаса в 16:33 мск.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тебе такое, Илон Маск: Китай отправил ракету на Марс"Батут работает": Маск ответил РогозинуСША ответили на русские ракеты — через подземный гипертуннель

космос

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2023

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Видео РИА Новости. Нештатная ситуация с космическим кораблем Starship Космический корабль Starship пережил «быстрый внеплановый демонтаж» перед отделением ступени, говорится в заявлении SpaceX. 2023-04-20T18:24 true PT3M03S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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