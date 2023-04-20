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Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео
Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео
Нештатная ситуация на борту космического корабля Starship стала причиной взрыва, от которого ракету разнесло на обломки. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T18:24
2023-04-20T18:24
2023-04-20T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Нештатная ситуация на борту космического корабля Starship стала причиной взрыва, от которого ракету разнесло на обломки. Об этом пишет РИА Новости.Уточнено, что ситуация вышла из-под контроля уже через три минуты после старта. Сначала ракету закрутило, а затем она взорвалась, что подтверждает трансляция SpaceFlight Now.По его словам, в настоящее время не ясно, произошел ли взрыв из-за конструкции космического корабля или же была дана команда на саморазрушение.Кадры трансляции запечатлели взрыв на высоте и разлетающиеся обломки.Starship отправился первый испытательный полет из Техаса в 16:33 мск.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тебе такое, Илон Маск: Китай отправил ракету на Марс"Батут работает": Маск ответил РогозинуСША ответили на русские ракеты — через подземный гипертуннель
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РИА Новости Крым
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Видео РИА Новости. Нештатная ситуация с космическим кораблем Starship
Космический корабль Starship пережил «быстрый внеплановый демонтаж» перед отделением ступени, говорится в заявлении SpaceX.
2023-04-20T18:24
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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илон маск, космос, происшествия, в мире, новости, видео, видео
Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Нештатная ситуация на борту космического корабля Starship стала причиной взрыва, от которого ракету разнесло на обломки. Об этом пишет РИА Новости.
2023-04-20T18:24
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PT3M03S
Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео
Космический корабль Starship взорвался после трех минут полета
18:24 20.04.2023 (обновлено: 18:31 20.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Нештатная ситуация на борту космического корабля Starship стала причиной взрыва, от которого ракету разнесло на обломки. Об этом пишет РИА Новости.
Уточнено, что ситуация вышла из-под контроля уже через три минуты после старта. Сначала ракету закрутило, а затем она взорвалась, что подтверждает трансляция SpaceFlight Now.
"Полет завершился нештатной ситуацией", - сказал ведущий, отметив, что двигатели отключились.
По его словам, в настоящее время не ясно, произошел ли взрыв из-за конструкции космического корабля или же была дана команда на саморазрушение.
Кадры трансляции запечатлели взрыв на высоте и разлетающиеся обломки.
Starship отправился первый испытательный полет из Техаса в 16:33 мск.
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