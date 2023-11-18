https://crimea.ria.ru/20231118/snova-dozhdi-i-shtormovoy-veter-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1132818886.html

Снова дожди и штормовой ветер: погода в Крыму в субботу

Снова дожди и штормовой ветер: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Снова дожди и штормовой ветер: погода в Крыму в субботу

В субботу Крым окажется во власти южного циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-18T00:01

2023-11-18T00:01

2023-11-17T23:39

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В субботу Крым окажется во власти южного циклона, который вызовет сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, временами очень сильный. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 10-15 м/с, днем 20-25 м/с, местами до 30 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +12…+14 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15.В Ялте, Алуште ночью переменная облачность, временами дождь, днем переменная облачность, дождь, температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +13...+15.В Евпатории ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь, температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +10...+12.В Судаке, Феодосии переменная облачность, днем и ночью дождь, температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +11...+13.По Крыму на 18-19 ноября объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231117/uragan-i-silnye-livni-ozhidayutsya-v-krymu-na-vykhodnykh-1132850423.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр