https://crimea.ria.ru/20231118/finalisty-festivalya-krymskie-motivy-vystupili-na-stsene-v-simferopole-1132885271.html

Финалисты фестиваля "Крымские мотивы" выступили на сцене в Симферополе

Финалисты фестиваля "Крымские мотивы" выступили на сцене в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Финалисты фестиваля "Крымские мотивы" выступили на сцене в Симферополе

В Симферополе прошел гала-концерт Республиканского фестиваля крымско-татарской культуры "Къырым нагъмелери" - "Крымские мотивы". Его участниками стали финалисты РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T19:57

2023-11-18T19:57

2023-11-18T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе прошел гала-концерт Республиканского фестиваля крымско-татарской культуры "Къырым нагъмелери" - "Крымские мотивы". Его участниками стали финалисты конкурса из разных регионов Крыма. В этом году заявки на участие прислали около двухсот коллективов, сказал РИА Новости Крым первый зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Руслан Якубов.Артисты ежегодно соревнуются в шести номинациях: народный вокал, народная хореография, художественное слово, этнографические коллективы и народная инструментальная музыка. В номинации "Этнографические коллективы" участники должны были показать фрагменты народных праздников, обрядов или национальных игр.В фойе театра гости могли поучаствовать в специальной книжной викторине, которую за символическую плату проводили сотрудники медиацентра имени Исмаила Гаспринского."Лотерея у нас беспроигрышная. Каждый желающий может поучаствовать и уйти отсюда с подарочком. Человек вытягивает фантик, на фантике написано, какую именно книгу он выиграл. И он с этого мероприятия уходит с таким сюрпризом", - рассказала заместитель директора медиацентра Адиле Ибрагимова.В центре издают книги, газеты и журналы на языках народов Крыма – это в основном социальные издания, которые бесплатно распространяются по библиотеками полуострова. Среди гостей Крыма, рассказывает Адиле, самая популярная книга – это сборник рецептов крымско-татарской кухни."Здесь у нас книги представлены в основном крымско-татарские. Но мы издаем государственные тиражи книг ежегодно, это около 30 книг на языках народов Крыма. Также мы распространяем сегодня свои газеты, "Янъы дунья" на крымско-татарском языке и газета "Мераба" на двух языках, на русском и крымско-татарском", - добавила она.Чтобы победить – надо работатьРядом на установленной фотозоне с тыквами фотографируются и весело хохочут мальчишки и девчонки в костюмах с национальным орнаментом. Они так заразительно смеются, что мы подходим знакомиться.- Вы откуда?- Из Сакского района!- А как называется ваш ансамбль?- Радость! – радостно отвечают хором.Ребята из ансамбля "Сэвинч" ("Радость") победили в номинации "Народная хореография". Танцевать легко, уверяет девочка в национальном костюме: главное – делать это с душой. "Но все-таки это не просто так, надо работать и прилагать усилия", - перебивает ее мальчишка с веселыми озорными глазами. Чтобы добиться успеха, они репетировали два раза в неделю по три часа.Фестиваль "Крымские мотивы" - это возможность для совсем юных участников выйти на большую профессиональную сцену. В гала-концерте выступали как взрослые юноши и девушки, так и совсем маленькие дети, которым по четыре-пять лет. Цель национального фестиваля-конкурса – сохранение и популяризация крымско-татарской культуры.Председатель жюри фестиваля надеется, что те дети, которые сегодня танцевали на сцене Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра, будут передавать свои умения следующим поколениям, тем самым сохраняя вековую народную традицию.Ранее в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия показали народные костюмы, закупленные в 2023 году при поддержке Министерства культуры Крыма. Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым директор музея Сафие Эминова, новые приобретения – это образцы вышивки и ткачества конца XIX–начала XX века, ювелирные украшения, медная и керамическая посуда, редкие старинные открытки начала XX века. Изюминка коллекции – нагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достоянияРусская сказка в Крыму: Билибин и его БатилиманМы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым многонациональный, крымские татары, симферополь, культура, дети, новости, новости крыма, видео