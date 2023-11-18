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Финалисты фестиваля "Крымские мотивы" выступили на сцене в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Финалисты фестиваля "Крымские мотивы" выступили на сцене в Симферополе
Финалисты фестиваля "Крымские мотивы" выступили на сцене в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Финалисты фестиваля "Крымские мотивы" выступили на сцене в Симферополе
В Симферополе прошел гала-концерт Республиканского фестиваля крымско-татарской культуры "Къырым нагъмелери" - "Крымские мотивы". Его участниками стали финалисты РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T19:57
2023-11-18T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе прошел гала-концерт Республиканского фестиваля крымско-татарской культуры "Къырым нагъмелери" - "Крымские мотивы". Его участниками стали финалисты конкурса из разных регионов Крыма. В этом году заявки на участие прислали около двухсот коллективов, сказал РИА Новости Крым первый зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Руслан Якубов.Артисты ежегодно соревнуются в шести номинациях: народный вокал, народная хореография, художественное слово, этнографические коллективы и народная инструментальная музыка. В номинации "Этнографические коллективы" участники должны были показать фрагменты народных праздников, обрядов или национальных игр.В фойе театра гости могли поучаствовать в специальной книжной викторине, которую за символическую плату проводили сотрудники медиацентра имени Исмаила Гаспринского."Лотерея у нас беспроигрышная. Каждый желающий может поучаствовать и уйти отсюда с подарочком. Человек вытягивает фантик, на фантике написано, какую именно книгу он выиграл. И он с этого мероприятия уходит с таким сюрпризом", - рассказала заместитель директора медиацентра Адиле Ибрагимова.В центре издают книги, газеты и журналы на языках народов Крыма – это в основном социальные издания, которые бесплатно распространяются по библиотеками полуострова. Среди гостей Крыма, рассказывает Адиле, самая популярная книга – это сборник рецептов крымско-татарской кухни."Здесь у нас книги представлены в основном крымско-татарские. Но мы издаем государственные тиражи книг ежегодно, это около 30 книг на языках народов Крыма. Также мы распространяем сегодня свои газеты, "Янъы дунья" на крымско-татарском языке и газета "Мераба" на двух языках, на русском и крымско-татарском", - добавила она.Чтобы победить – надо работатьРядом на установленной фотозоне с тыквами фотографируются и весело хохочут мальчишки и девчонки в костюмах с национальным орнаментом. Они так заразительно смеются, что мы подходим знакомиться.- Вы откуда?- Из Сакского района!- А как называется ваш ансамбль?- Радость! – радостно отвечают хором.Ребята из ансамбля "Сэвинч" ("Радость") победили в номинации "Народная хореография". Танцевать легко, уверяет девочка в национальном костюме: главное – делать это с душой. "Но все-таки это не просто так, надо работать и прилагать усилия", - перебивает ее мальчишка с веселыми озорными глазами. Чтобы добиться успеха, они репетировали два раза в неделю по три часа.Фестиваль "Крымские мотивы" - это возможность для совсем юных участников выйти на большую профессиональную сцену. В гала-концерте выступали как взрослые юноши и девушки, так и совсем маленькие дети, которым по четыре-пять лет. Цель национального фестиваля-конкурса – сохранение и популяризация крымско-татарской культуры.Председатель жюри фестиваля надеется, что те дети, которые сегодня танцевали на сцене Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра, будут передавать свои умения следующим поколениям, тем самым сохраняя вековую народную традицию.Ранее в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия показали народные костюмы, закупленные в 2023 году при поддержке Министерства культуры Крыма. Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым директор музея Сафие Эминова, новые приобретения – это образцы вышивки и ткачества конца XIX–начала XX века, ювелирные украшения, медная и керамическая посуда, редкие старинные открытки начала XX века. Изюминка коллекции – нагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достоянияРусская сказка в Крыму: Билибин и его БатилиманМы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым многонациональный, крымские татары, симферополь, культура, дети, новости, новости крыма, видео
Финалисты фестиваля "Крымские мотивы" выступили на сцене в Симферополе

В гала-концерте фестиваля "Крымские мотивы" в Симферополе выступили около 30 коллективов

19:57 18.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе прошел гала-концерт Республиканского фестиваля крымско-татарской культуры "Къырым нагъмелери" - "Крымские мотивы". Его участниками стали финалисты конкурса из разных регионов Крыма. В этом году заявки на участие прислали около двухсот коллективов, сказал РИА Новости Крым первый зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений Руслан Якубов.

"Это уже традиционный ежегодный конкурс-фестиваль творческих коллективов, которые представлены в крымско-татарской палитре. В нем участвуют молодые люди из всех уголков Крыма, в этом году приехали также ребята из новых территорий. Было заявлено огромное количество участников, около двухсот коллективов, что в общей сложности составляет более 700 участников", - сказал он.

Артисты ежегодно соревнуются в шести номинациях: народный вокал, народная хореография, художественное слово, этнографические коллективы и народная инструментальная музыка. В номинации "Этнографические коллективы" участники должны были показать фрагменты народных праздников, обрядов или национальных игр.
В фойе театра гости могли поучаствовать в специальной книжной викторине, которую за символическую плату проводили сотрудники медиацентра имени Исмаила Гаспринского.
"Лотерея у нас беспроигрышная. Каждый желающий может поучаствовать и уйти отсюда с подарочком. Человек вытягивает фантик, на фантике написано, какую именно книгу он выиграл. И он с этого мероприятия уходит с таким сюрпризом", - рассказала заместитель директора медиацентра Адиле Ибрагимова.
В центре издают книги, газеты и журналы на языках народов Крыма – это в основном социальные издания, которые бесплатно распространяются по библиотеками полуострова. Среди гостей Крыма, рассказывает Адиле, самая популярная книга – это сборник рецептов крымско-татарской кухни.
© РИА Новости КрымГости могли поучаствовать в специальной книжной викторине
Гости могли поучаствовать в специальной книжной викторине - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым
Гости могли поучаствовать в специальной книжной викторине
"Здесь у нас книги представлены в основном крымско-татарские. Но мы издаем государственные тиражи книг ежегодно, это около 30 книг на языках народов Крыма. Также мы распространяем сегодня свои газеты, "Янъы дунья" на крымско-татарском языке и газета "Мераба" на двух языках, на русском и крымско-татарском", - добавила она.

Чтобы победить – надо работать

Рядом на установленной фотозоне с тыквами фотографируются и весело хохочут мальчишки и девчонки в костюмах с национальным орнаментом. Они так заразительно смеются, что мы подходим знакомиться.
- Вы откуда?
- Из Сакского района!
- А как называется ваш ансамбль?
- Радость! – радостно отвечают хором.
Ребята из ансамбля "Сэвинч" ("Радость") победили в номинации "Народная хореография". Танцевать легко, уверяет девочка в национальном костюме: главное – делать это с душой. "Но все-таки это не просто так, надо работать и прилагать усилия", - перебивает ее мальчишка с веселыми озорными глазами. Чтобы добиться успеха, они репетировали два раза в неделю по три часа.
Фестиваль "Крымские мотивы" - это возможность для совсем юных участников выйти на большую профессиональную сцену. В гала-концерте выступали как взрослые юноши и девушки, так и совсем маленькие дети, которым по четыре-пять лет. Цель национального фестиваля-конкурса – сохранение и популяризация крымско-татарской культуры.
© РИА Новости КрымФотозона в фойе Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра
Фотозона в фойе Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым
Фотозона в фойе Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра
"Вот смотрим на этих прекрасных детей, и мне приятно, что они не только сохраняют, но и приумножают хореографическую палитру крымско-татарского народа, - сказал председатель жюри, народный артист Таджикистана и заслуженный работник культуры Республики Крым Ислам Камалов. - Я думаю, что многие из этих самодеятельных коллективов сегодня достигли такого профессионального уровня, что могут конкурировать с профессиональными артистами. И это за короткий период".
Председатель жюри фестиваля надеется, что те дети, которые сегодня танцевали на сцене Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра, будут передавать свои умения следующим поколениям, тем самым сохраняя вековую народную традицию.
Ранее в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия показали народные костюмы, закупленные в 2023 году при поддержке Министерства культуры Крыма. Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым директор музея Сафие Эминова, новые приобретения – это образцы вышивки и ткачества конца XIX–начала XX века, ювелирные украшения, медная и керамическая посуда, редкие старинные открытки начала XX века. Изюминка коллекции – нагрудный знак первого народного артиста Республики Крым Хайри Эмир-заде.
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