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Обстановка у Крымского моста: что происходит вечером в пятницу - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Обстановка у Крымского моста: что происходит вечером в пятницу
Обстановка у Крымского моста: что происходит вечером в пятницу - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Обстановка у Крымского моста: что происходит вечером в пятницу
Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи насчитывает 35 машин. Об этом в пятницу вечером сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T21:07
2023-11-17T22:47
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
краснодарский край
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи насчитывает 35 машин. Об этом в пятницу вечером сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231106/bezopasnye-tramvai-pochemu-v-krymu-nuzhno-razvivat-elektrotransport-1132601737.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, краснодарский край, тамань
Обстановка у Крымского моста: что происходит вечером в пятницу

У Крымского моста в пятницу вечером очередь со стороны Керчи

21:07 17.11.2023 (обновлено: 22:47 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи насчитывает 35 машин. Об этом в пятницу вечером сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 21.00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 35 транспортных средств", - сказано в сообщении.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьКраснодарский крайТамань
 
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