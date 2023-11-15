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Крымский мост: данные на утро среды - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Крымский мост: данные на утро среды
Крымский мост: данные на утро среды - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Крымский мост: данные на утро среды
Проезд по Крымскому мосту в среду утром со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T08:03
2023-11-15T09:49
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в среду утром со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств, из-за чего в дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля могут скапливаться очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезд по мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Добраться из Крыма на материк и обратно также можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231108/aksenov-predlozhil-subsidirovat-bilety-v-krym-1132643781.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: данные на утро среды

Проезд по Крымскому мосту утром в среду свободен с обеих сторон

08:03 15.11.2023 (обновлено: 09:49 15.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту в среду утром со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 8.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств, из-за чего в дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля могут скапливаться очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезд по мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Добраться из Крыма на материк и обратно также можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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