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Более тысячи детей участников СВО бесплатно отдохнули в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Более тысячи детей участников СВО бесплатно отдохнули в Севастополе
Более тысячи детей участников СВО бесплатно отдохнули в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Более тысячи детей участников СВО бесплатно отдохнули в Севастополе
Этим летом правительство Севастополя приобрело путевки в оздоровительные лагеря для 7,5 тысяч детей, из них более 1,1 тысячи – дети участников специальной... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T11:57
2023-11-15T11:57
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Этим летом правительство Севастополя приобрело путевки в оздоровительные лагеря для 7,5 тысяч детей, из них более 1,1 тысячи – дети участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.Губернатор добавил, что в этом году Севастополь включили в программу по созданию дополнительных мест размещения в детских лагерях. Регион получил средства на три модульных корпуса для лагеря "Горный", чему учреждение смогло дополнительно принять более 600 детей.Ранее вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская сообщила, что этим летом в рамках летней оздоровительной кампании 2023 года принял 46 тысяч детей из других субъектов РФ. По ее словам, отдых и оздоровление обеспечивали 33 загородных лагеря, 295 лагерей с дневным пребыванием. Также было организовано 496 дневных тематических площадок.Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что почти три тысячи школьников из Херсонской области отдохнули летом в самых лучших детских оздоровительных лагерях Крыма и России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьниковКак обеспечивается безопасность детей в "Артеке"Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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михаил развожаев, севастополь, новости сво, помощь бойцам сво, отдых, отдых в крыму, новости, новости крыма, татьяна голикова
Более тысячи детей участников СВО бесплатно отдохнули в Севастополе

Почти 1200 детей участников СВО бесплатно отдохнули этим летом в Севастополе - Развожаев

11:57 15.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже Учкуевка в Севастополе
На пляже Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Этим летом правительство Севастополя приобрело путевки в оздоровительные лагеря для 7,5 тысяч детей, из них более 1,1 тысячи – дети участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
"В этом году оздоровительные лагеря посетили 7 585 ребят — в основном они отдыхали в Севастополе, часть мы направили в Крым, приобрели для них путевки. Из этого количества 1186 ребятишек — это дети участников СВО, все заявки от семей были удовлетворены", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в этом году Севастополь включили в программу по созданию дополнительных мест размещения в детских лагерях. Регион получил средства на три модульных корпуса для лагеря "Горный", чему учреждение смогло дополнительно принять более 600 детей.
Ранее вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская сообщила, что этим летом в рамках летней оздоровительной кампании 2023 года принял 46 тысяч детей из других субъектов РФ. По ее словам, отдых и оздоровление обеспечивали 33 загородных лагеря, 295 лагерей с дневным пребыванием. Также было организовано 496 дневных тематических площадок.
Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что почти три тысячи школьников из Херсонской области отдохнули летом в самых лучших детских оздоровительных лагерях Крыма и России.
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