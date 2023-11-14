https://crimea.ria.ru/20231114/krymskiy-most-obstanovka-vecherom-vo-vtornik-1132786850.html

Крымский мост: обстановка вечером во вторник

Крымский мост: обстановка вечером во вторник - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Крымский мост: обстановка вечером во вторник

Вечером во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T21:00

2023-11-14T21:00

2023-11-14T21:00

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вечером во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

https://crimea.ria.ru/20231024/trassu-iz-kryma-cherez-novye-regiony-otremontiruyut-v-ramkakh-ftsp-1132293128.html

крымский мост

крым

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тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма