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Крымский мост: обстановка вечером во вторник - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Крымский мост: обстановка вечером во вторник
Крымский мост: обстановка вечером во вторник - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Крымский мост: обстановка вечером во вторник
Вечером во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T21:00
2023-11-14T21:00
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вечером во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231024/trassu-iz-kryma-cherez-novye-regiony-otremontiruyut-v-ramkakh-ftsp-1132293128.html
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РИА Новости Крым
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: обстановка вечером во вторник

Проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен

21:00 14.11.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вечером во вторник проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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