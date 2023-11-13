https://crimea.ria.ru/20231113/rezhisser-aleksandr-mitta-ekstrenno-gospitalizirovan-v-moskve-1132750314.html

Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Москве

Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Москве - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Москве

Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован с пневмонией в Москве в ночь на понедельник – его состояние резко ухудшилось после инсульта. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T09:04

2023-11-13T09:04

2023-11-13T09:04

александр митта

культура

кино

происшествия

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован с пневмонией в Москве в ночь на понедельник – его состояние резко ухудшилось после инсульта. Об этом сообщает киношкола Митты в социальных сетях.Отмечается также, что накануне днем к режиссеру уже приезжала бригада скорой помощи, но он, несмотря на рекомендацию врачей, от госпитализации отказался.Ранее сообщалось, что народный артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра Юрий Соломин был экстренно госпитализирован, он находился в тяжелом состоянии в реанимации.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр митта, культура, кино, происшествия, россия, новости