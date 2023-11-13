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Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Москве - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Москве
Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Москве - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Москве
Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован с пневмонией в Москве в ночь на понедельник – его состояние резко ухудшилось после инсульта. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T09:04
2023-11-13T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован с пневмонией в Москве в ночь на понедельник – его состояние резко ухудшилось после инсульта. Об этом сообщает киношкола Митты в социальных сетях.Отмечается также, что накануне днем к режиссеру уже приезжала бригада скорой помощи, но он, несмотря на рекомендацию врачей, от госпитализации отказался.Ранее сообщалось, что народный артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра Юрий Соломин был экстренно госпитализирован, он находился в тяжелом состоянии в реанимации.
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РИА Новости Крым
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александр митта, культура, кино, происшествия, россия, новости
Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Москве

Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован с пневмонией в Москве

09:04 13.11.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКинорежиссер Александр Митта
Кинорежиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован с пневмонией в Москве в ночь на понедельник – его состояние резко ухудшилось после инсульта. Об этом сообщает киношкола Митты в социальных сетях.
"Режиссера Александра Митту прямо сейчас экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже – он не мог даже самостоятельно сидеть", – говорится в сообщении киношколы в Telegram-канале.
Отмечается также, что накануне днем к режиссеру уже приезжала бригада скорой помощи, но он, несмотря на рекомендацию врачей, от госпитализации отказался.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра Юрий Соломин был экстренно госпитализирован, он находился в тяжелом состоянии в реанимации.
 
Александр МиттаКультураКиноПроисшествияРоссияНовости
 
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