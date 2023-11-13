https://crimea.ria.ru/20231113/gde-v-ponedelnik-otklyuchat-vodu-v-krymu-spisok-rayonov-i-adresov-1132751576.html

Где в понедельник отключат воду в Крыму: список районов и адресов

Где в понедельник отключат воду в Крыму: список районов и адресов - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Где в понедельник отключат воду в Крыму: список районов и адресов

В понедельник водоснабжение ограничат по ряду адресов в Симферополе, Бахчисарайском, Феодосийском и Ленинском районах. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T10:35

2023-11-13T10:35

2023-11-13T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник водоснабжение ограничат по ряду адресов в Симферополе, Бахчисарайском, Феодосийском и Ленинском районах. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма"."13 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.В Симферополе воды не будет ориентировочно до 14:00 по следующим адресам: ул. Фенерли, ул. Озенбаш, ул. Девлет Гирея, пер. Авдет, пер. Арзу, ул. Хатыра, ул. Акъташ, ул. Джеппар Акима, ул. Амет-Хана Султана, а также на прилегающих улицах и переулках.В Бахчисарайском районе ограничат водоснабжение до 12.00 в селе Красный Мак (ул. Кирова, ул. Речная, пер. Яблоневый) и до 14.00 в селе Фурмановка.В Ленинском районе без воды до 13.00 останутся жители села Калиновка, до 17.00 – села Батальное.Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" предупреждает об ограничении водоснабжения до 17.00 в пгт Коктебель (ул. Ленина, 72-80) и в поселке Высотный в домах 4, 6, 8, 10.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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