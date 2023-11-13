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Где в понедельник отключат воду в Крыму: список районов и адресов - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Где в понедельник отключат воду в Крыму: список районов и адресов
Где в понедельник отключат воду в Крыму: список районов и адресов - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Где в понедельник отключат воду в Крыму: список районов и адресов
В понедельник водоснабжение ограничат по ряду адресов в Симферополе, Бахчисарайском, Феодосийском и Ленинском районах. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T10:35
2023-11-13T11:24
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крым
новости крыма
симферополь
бахчисарай
феодосия
ленинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник водоснабжение ограничат по ряду адресов в Симферополе, Бахчисарайском, Феодосийском и Ленинском районах. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма"."13 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.В Симферополе воды не будет ориентировочно до 14:00 по следующим адресам: ул. Фенерли, ул. Озенбаш, ул. Девлет Гирея, пер. Авдет, пер. Арзу, ул. Хатыра, ул. Акъташ, ул. Джеппар Акима, ул. Амет-Хана Султана, а также на прилегающих улицах и переулках.В Бахчисарайском районе ограничат водоснабжение до 12.00 в селе Красный Мак (ул. Кирова, ул. Речная, пер. Яблоневый) и до 14.00 в селе Фурмановка.В Ленинском районе без воды до 13.00 останутся жители села Калиновка, до 17.00 – села Батальное.Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" предупреждает об ограничении водоснабжения до 17.00 в пгт Коктебель (ул. Ленина, 72-80) и в поселке Высотный в домах 4, 6, 8, 10.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки октября: как аномальное тепло повлияло на водные запасы КрымаЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
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РИА Новости Крым
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96
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вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, крым, новости крыма, симферополь, бахчисарай, феодосия, ленинский район
Где в понедельник отключат воду в Крыму: список районов и адресов

В четырех районах Крыма в понедельник ограничат водоснабжение

10:35 13.11.2023 (обновлено: 11:24 13.11.2023)
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Ремонт Донузлавского водовода
Ремонт Донузлавского водовода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник водоснабжение ограничат по ряду адресов в Симферополе, Бахчисарайском, Феодосийском и Ленинском районах. Об этом сообщили в ГУП РК "Вода Крыма".
"13 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
В Симферополе воды не будет ориентировочно до 14:00 по следующим адресам: ул. Фенерли, ул. Озенбаш, ул. Девлет Гирея, пер. Авдет, пер. Арзу, ул. Хатыра, ул. Акъташ, ул. Джеппар Акима, ул. Амет-Хана Султана, а также на прилегающих улицах и переулках.
В Бахчисарайском районе ограничат водоснабжение до 12.00 в селе Красный Мак (ул. Кирова, ул. Речная, пер. Яблоневый) и до 14.00 в селе Фурмановка.
В Ленинском районе без воды до 13.00 останутся жители села Калиновка, до 17.00 – села Батальное.
Феодосийский филиал ГУП РК "Вода Крыма" предупреждает об ограничении водоснабжения до 17.00 в пгт Коктебель (ул. Ленина, 72-80) и в поселке Высотный в домах 4, 6, 8, 10.
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