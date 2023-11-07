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ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек
ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек - РИА Новости Крым, 07.11.2023
ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек
Шесть мирных жителей погибли после удара украинских боевиков по Донецку из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом во вторник вечером сообщил глава ДНР РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T20:07
2023-11-07T20:21
донецк
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
происшествия
денис пушилин
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей погибли после удара украинских боевиков по Донецку из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом во вторник вечером сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он добавил, что повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, девять многоквартирных домов и одно медицинское учреждение. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения.В конце октября ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных. При ударах погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, пострадали и трое журналистов. По данным Пушилина, во время обстрела был поврежден жилой дом, два административных здания, объект энергетики, а также инфраструктурный объект.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналистыВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человекаАрта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя
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Новости
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, происшествия, денис пушилин, новости
ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек

Шесть человек погиби, еще 11 ранены после удара ВСУ из HIMARS по центру Донецка - Пушилин

20:07 07.11.2023 (обновлено: 20:21 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей погибли после удара украинских боевиков по Донецку из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом во вторник вечером сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В результате трехкратного обстрела центра Донецка со стороны ВФУ из РСЗО HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, девять многоквартирных домов и одно медицинское учреждение. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения.
В конце октября ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных. При ударах погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, пострадали и трое журналистов. По данным Пушилина, во время обстрела был поврежден жилой дом, два административных здания, объект энергетики, а также инфраструктурный объект.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Обстрелы ВСУПроисшествияДенис ПушилинНовости
 
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