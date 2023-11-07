https://crimea.ria.ru/20231107/vsu-trizhdy-udarili-po-donetsku-iz-himars-pogibli-6-chelovek-1132634393.html

ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек

ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек - РИА Новости Крым, 07.11.2023

ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек

Шесть мирных жителей погибли после удара украинских боевиков по Донецку из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом во вторник вечером сообщил глава ДНР РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T20:07

2023-11-07T20:07

2023-11-07T20:21

донецк

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

происшествия

денис пушилин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей погибли после удара украинских боевиков по Донецку из реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом во вторник вечером сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Он добавил, что повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, девять многоквартирных домов и одно медицинское учреждение. Кроме того, зафиксировано прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения.В конце октября ВСУ обстреляли Донецк 46 раз, боевики выпустили 162 боеприпаса, в том числе кассетных. При ударах погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц, пострадали и трое журналистов. По данным Пушилина, во время обстрела был поврежден жилой дом, два административных здания, объект энергетики, а также инфраструктурный объект.Читайте также на РИА Новости Крым:При обстреле Донецка ВСУ погиб спасатель и ранены журналистыВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человекаАрта, боеприпасы, "лепестки": в Донецке ранены два мирных жителя

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, происшествия, денис пушилин, новости