https://crimea.ria.ru/20231107/v-yalte-ustanovili-kolokol-s-zatonuvshego-teplokhoda-armeniya-1132621073.html

В Ялте установили колокол с затонувшего теплохода "Армения"

В Ялте установили колокол с затонувшего теплохода "Армения" - РИА Новости Крым, 07.11.2023

В Ялте установили колокол с затонувшего теплохода "Армения"

РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T13:48

2023-11-07T13:48

2023-11-07T13:48

ялта

авторы

история

память

роман евтюков

великая отечественная война

теплоход "армения"

севастополь

черное море

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Последний раз носовой колокол теплохода "Армения" прозвонил 7 ноября 1941 года. Тогда стояла холодная ветреная погода, низко нависали облака. Из них и вынырнул немецкий бомбардировщик, "отработавший" по санитарному судну. Две авиабомбы попали в цель. "Армения" уходила под воду – вместе с людьми, которых должна была спасти.Последний рейс теплоходаНосовой колокол "Армении" дал возможность точно идентифицировать судно, которое три года назад нашли на глубине полтора километра. Позже он был поднят на поверхность.7 ноября 2023 года, в годовщину гибели "Армении", в Ялте открылся мемориал – символ трагедии этого санитарного судна. В этот день здесь проходит несколько мероприятий, все посвящены погибшему в море теплоходу. Они являются частью проекта "Теплоход "Армения". Вспомнить всех", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.Копия колокола теперь установлена на набережной Ялты, на часовне в честь Собора новомучеников и исповедников российских. Звонить этот колокол, как и настоящий, не будет."Оригинал носового колокола "Армении", который был поднят в ходе совместной экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества и Минобороны РФ в 2021 году, передан сегодня в Ялтинский историко-литературный музей, – рассказал исполнительный директор центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин. – В ближайшее время он будет размещен в экспозиции, его смогут увидеть жители и гости Ялты. Место выбрано не случайно: именно в Ялте в последний раз видели "Армению", отсюда она ушла в свой, к сожалению, последний трагический путь. Кроме того, когда решалась судьба колокола, место для него выбрано было самими крымчанами".Оригинал, поднятый с глубины в полтора километра, без "язычка". Эту железную деталь за много десятилетий "съела" морская вода. Но замолкнувший навсегда колокол – как раз правильный символ.Теплоход "Армения" погиб 7 ноября 1941 г. Он вышел из Туапсе, чтобы принять в Ялте раненых, сотрудников нескольких учреждений, партработников и их семьи. Из-за неверно переданного сообщения о том, что Ялта занята противником, санитарный транспорт ушел в Севастополь, потерял там несколько драгоценных часов.Обратно к Ялтинской бухте теплоход добрался лишь в 2 часа ночи 7 ноября, вышел в море в 8:00. И уже через два с половиной часа был атакован немецким самолетом. "Армения" затонула в результате попадания двух бомб в носовую часть. По официальным данным, на судне находилось 4-5 тысяч человек.Битва, которая изменила ход войны: 169 лет Балаклавскому сражению>>Вспомнить всех"Армения" забирала раненых, медперсонал нескольких госпиталей, партийное начальство, семьи известных на ЮБК работников высшего и среднего звена, прибывших из Симферополя сотрудников разных учреждений... Изначально теплоход должен был идти из Туапсе до Ялты. Там, на пристани, в ожидании судна, уже находились люди, машины подвозили пациентов госпиталей. Но по пути было передано неверное сообщение о том, что Ялту уже заняли немецкие части. Поэтому теплоход последовал в Севастополь, потеряв драгоценное время."Армению" в Севастополе не ждали. Сохранились дневниковые записи севастопольского военврача Афанасия Власова, который отметил возникшие сложности:"Армения" стоит на рейде Северной бухты против Севастопольского морского госпиталя, сюда доставляют катерами более легких раненых вместе с обслуживающим их медицинским персоналом.К 15 часам "Армения" подходит к пристани Артиллерийских мастерских... Пристань артиллерийских мастерских имеет вогнутую форму и между стенкой и бортом корабля остается провал. Грузить тяжелораненых нет возможности. Потребовали катер для загрузки раненых со свободного левого борта. Теплоход должен отойти в 18-00, но времени мало, погрузка очень затруднительна... Раненых приходится нести на носилках. Затребованный катер пришел с опозданием, началась трудная погрузка раненых по трапу. Наконец, теплоход отходит. По плану он должен принять в Ялту еще 1000 человек раненых".Кто именно попал, а кто не смог попасть на теплоход, неизвестно. Несколько лет шла огромная работа по установлению имен погибших на "Армении". Новые сведения о каждом пассажире судна приходилось тщательно проверять.Учитель одной из симферопольских школ Козьма Ленько вместе с женой Зиновией должны были эвакуироваться из Ялты. Когда "Армения" подошла и на борт стали пускать пассажиров, первыми после раненых поднимались женщины и дети. Козьма Иванович на борт просто не смог попасть. Скорей всего, когда смотрел вслед отходящему судну, думал, что хоть жена теперь в безопасности...Из письма Козьмы Ленько сыну Юрию (проект "Теплоход "Армения". Вспомнить всех"):"Я чувствую, что ты как бы обвиняешь меня за маму? Мне очень хотелось бы чтобы ты знал в чем дело, но ограниченность… письма не позволит всего написать. Бесспорно одно, что мама погибла на теплоходе "Армения"...Я, будучи ранен в руку и плечо, был ограничен в движениях. Мы все время были вдвоем. Было объявлено посадить сначала женщин с детьми, потом женщин и наконец мужчин. Когда очередь дошла до нее, она ушла на теплоход со знакомыми с тем, чтобы возвратиться, оставив там вещи и помочь мне взять остальные вещи. Она … ушла, села, я подошел к самому теплоходу, но в этот момент раздался взрыв недалеко от нефтехранилища, теплоход подбирает неожиданно трапы и убегает в море. Таким образом осталось много мужчин, семьи которых сели на теплоход".Козьма Ленько смог добраться до Севастополя. Во время обороны города был директором подземной школы № 32, парторгом севастопольского спецкомбината № 2. Участвовал в спасении и вывозе знаменитой панорамы "Обороны Севастополя". Умер в Туапсе, в госпитале, от последствий ранения.Сейчас, рассказал Роман Евтюков, в Книге памяти погибших на "Армении" значатся 863 человека. Информация о еще девяти проверяется. То есть известны данные примерно каждого пятого пассажира затонувшего теплохода.Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов>>

https://crimea.ria.ru/20231027/tayny-zatoplennykh-korabley-v-sevastopole-chto-pomozhet-ikh-razgadat-1132369415.html

ялта

севастополь

черное море

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

ялта, авторы, история, память, роман евтюков, великая отечественная война, теплоход "армения", севастополь, черное море