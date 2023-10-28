https://crimea.ria.ru/20231028/istorik-rasskazal-o-roli-kryma-v-osvobozhdenii-ukrainy-ot-fashistov-1132368959.html

Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов

Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов

Освобождение Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков было бы невозможным без изгнания оккупантов из Крыма в апреле-мае 1944 года. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T07:03

2023-10-28T07:03

2023-10-28T07:03

история

радио "спутник в крыму"

константин залесский

россия

крым

великая отечественная война

украина

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Константин Залесский о роли Крыма в освобождении Украины и о современном фашизме Константин Залесский о роли Крыма в освобождении Украины и о современном фашизме audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Освобождение Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков было бы невозможным без изгнания оккупантов из Крыма в апреле-мае 1944 года. Об этом рассказал Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский в эфире радио "Спутник в Крыму", посвященном годовщине 79-летию освобождения Украины.По его словам, советское верховное командование прекрасно осознавало опасность оставления в тылу немецкого анклава на территории полуострова, поэтому в апреле-мае 1944 года советские войска провели Крымскую наступательную операцию.В целом освобождение Украинской ССР имело не только огромное военно-стратегическое, но и морально-политическое значение, отмечает Залесский.Он напомнил, что в ходе боев за освобождение Украины было проведено 15 стратегических наступательных операций, а битва за Днепр входит в число десяти крупнейших сражений Великой Отечественной войны. За форсирование Днепра (август – декабрь 1943 года) было присвоено 2438 званий Героя Советского Союза – больше, чем за всю историю до этого.Освобождение Украины также создало условия для следующего этапа – освобождения Европы и окончательного разгрома нацистской коалиции в их логове.Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск.28 октября советские войска вышли на современные рубежи Украины. По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь – Город-герой и город героевУченый развенчал мифы вражеской пропаганды о Зое КосмодемьянскойКаким должен быть национальный центр исторической памяти в России

https://crimea.ria.ru/20231016/krymskie-istoriki-razvenchali-zapadnuyu-teoriyu-chistogo-vermakhta-1132106712.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, константин залесский, россия, крым, великая отечественная война, украина