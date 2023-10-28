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Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов
Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов
Освобождение Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков было бы невозможным без изгнания оккупантов из Крыма в апреле-мае 1944 года. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T07:03
2023-10-28T07:03
история
радио "спутник в крыму"
константин залесский
россия
крым
великая отечественная война
украина
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Константин Залесский о роли Крыма в освобождении Украины и о современном фашизме
Константин Залесский о роли Крыма в освобождении Украины и о современном фашизме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Освобождение Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков было бы невозможным без изгнания оккупантов из Крыма в апреле-мае 1944 года. Об этом рассказал Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский в эфире радио "Спутник в Крыму", посвященном годовщине 79-летию освобождения Украины.По его словам, советское верховное командование прекрасно осознавало опасность оставления в тылу немецкого анклава на территории полуострова, поэтому в апреле-мае 1944 года советские войска провели Крымскую наступательную операцию.В целом освобождение Украинской ССР имело не только огромное военно-стратегическое, но и морально-политическое значение, отмечает Залесский.Он напомнил, что в ходе боев за освобождение Украины было проведено 15 стратегических наступательных операций, а битва за Днепр входит в число десяти крупнейших сражений Великой Отечественной войны. За форсирование Днепра (август – декабрь 1943 года) было присвоено 2438 званий Героя Советского Союза – больше, чем за всю историю до этого.Освобождение Украины также создало условия для следующего этапа – освобождения Европы и окончательного разгрома нацистской коалиции в их логове.Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск.28 октября советские войска вышли на современные рубежи Украины. По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь – Город-герой и город героевУченый развенчал мифы вражеской пропаганды о Зое КосмодемьянскойКаким должен быть национальный центр исторической памяти в России
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история, константин залесский, россия, крым, великая отечественная война, украина
Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов

Историк Залесский: без освобождения Крыма изгнать фашистов с Украины было бы невозможно

07:03 28.10.2023
 
© РИА Новости . Anatoliy Garanin / Перейти в фотобанкЛучи прожекторов войск ПВО освещают небо
Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Anatoliy Garanin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Освобождение Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков было бы невозможным без изгнания оккупантов из Крыма в апреле-мае 1944 года. Об этом рассказал Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский в эфире радио "Спутник в Крыму", посвященном годовщине 79-летию освобождения Украины.
Константин Залесский о роли Крыма в освобождении Украины и о современном фашизме
07:03

"Освобождение Украины без освобождения Крыма было бы невозможным. Имея в тылу такой непотопляемый авианосец, на котором стояли немецкие войска, имевшие возможность снабжения по морю из Румынии, (освободить Украину – ред.) было ни в коем случае невозможно. Ликвидация крымского плацдарма была необходима для завершения освобождения Украины", – сказал историк.

По его словам, советское верховное командование прекрасно осознавало опасность оставления в тылу немецкого анклава на территории полуострова, поэтому в апреле-мае 1944 года советские войска провели Крымскую наступательную операцию.
В целом освобождение Украинской ССР имело не только огромное военно-стратегическое, но и морально-политическое значение, отмечает Залесский.

"УССР была второй по численности населения и по размерам советской республикой. Ее освобождение – событие мирового масштаба. Республика была практически полностью оккупирована немцами, и ее освобождение в очередной раз показало силу и мощь советского государства", – пояснил историк.

Он напомнил, что в ходе боев за освобождение Украины было проведено 15 стратегических наступательных операций, а битва за Днепр входит в число десяти крупнейших сражений Великой Отечественной войны. За форсирование Днепра (август – декабрь 1943 года) было присвоено 2438 званий Героя Советского Союза – больше, чем за всю историю до этого.
"Когда немецкие войска потерпели поражение в битве за Днепр, по большому счету, стало понятно, что освобождение Украины – это дело времени. Кроме того, это еще и окончание "великого перелома". После Курской битвы и битвы за Днепр стало понятно, что Третий рейх не просто не сможет победить, а что он проиграет", – подчеркнул Залесский.
Освобождение Украины также создало условия для следующего этапа – освобождения Европы и окончательного разгрома нацистской коалиции в их логове.
Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период на украинской земле были сосредоточены до половины всех советских войск.
28 октября советские войска вышли на современные рубежи Украины. По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских воинов, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.
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