https://crimea.ria.ru/20231105/sutki-bez-vody-gde-planiruetsya-otklyuchenie-1132570950.html
Сутки без воды: где планируется отключение
Сутки без воды: где планируется отключение - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Сутки без воды: где планируется отключение
Жители порядка 40 улиц и пяти садовых товариществ крымской столицы почти на сутки останутся без воды из-за замены участка трубопровода в районе улицы Мектеп в... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T07:03
2023-11-05T07:03
2023-11-05T07:03
вода крыма
водоснабжение
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симферополь
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Жители порядка 40 улиц и пяти садовых товариществ крымской столицы почти на сутки останутся без воды из-за замены участка трубопровода в районе улицы Мектеп в микрорайоне Марьино. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Работы запланированы на начало следующей недели.Также отключения затронут СНТ "Ромашка", СНТ "Ветеран", СТ "Вишенка", СТ "Строитель-К", СТ "Ривер".В селе Украинка без водоснабжения на этот период останутся ул. Украинская, ул. Амет-Хана Султана, ул. Гаспринского, ул. Абденнановой, ул. Дружбы, ул. Абдуллы Тейфука, ул. Умера Адаманова, ул. Сахарова, ул. Григоренко, ул. Сулеймана Арифова.На время выполнения работ симферопольцев просят иметь запас питьевой воды и обещают организовать подвоз по графику.Ранее крымский гидрометцентр сообщал, что теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов кубометров.
https://crimea.ria.ru/20231104/pritoki-oktyabrya-kak-anomalnoe-teplo-povliyalo-na-vodnye-zapasy-kryma-1132557292.html
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вода крыма, водоснабжение, новости крыма, симферополь, вода в крыму
Сутки без воды: где планируется отключение
В Симферополе почти сутки не будет воды из-за ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Жители порядка 40 улиц и пяти садовых товариществ крымской столицы почти на сутки останутся без воды из-за замены участка трубопровода в районе улицы Мектеп в микрорайоне Марьино. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
Работы запланированы на начало следующей недели.
"С 23:00 6 ноября до 20:00 7 ноября воды не будет по адресам: ул. Мектеп, ул. Ешиль, ул. Джиен-Софу, ул. Кошели, пер. Менгли-Гирея, ул. Менгли-Гирея, ул. Меркезий, ул. Джума, ул. Чобан-Тепе, ул. Юкъары, ул. Орта, ул. Джами, ул. Минаре, ул. Ана-Юрт, ул. Бадемлик, ул. Сосновая, ул. Глинная, ул. Лунная, ул. Ивана Купала, ул. Папоротниковая, ул. Симург, ул. Мермерша, ул. Земляничная, ул. Арендная, ул. Посевная, Земляничный проезд, ул. Клубничная, Кирпичный проезд, Сосновый проезд", – сказано в сообщении.
Также отключения затронут СНТ "Ромашка", СНТ "Ветеран", СТ "Вишенка", СТ "Строитель-К", СТ "Ривер".
В селе Украинка без водоснабжения на этот период останутся ул. Украинская, ул. Амет-Хана Султана, ул. Гаспринского, ул. Абденнановой, ул. Дружбы, ул. Абдуллы Тейфука, ул. Умера Адаманова, ул. Сахарова, ул. Григоренко, ул. Сулеймана Арифова.
На время выполнения работ симферопольцев просят иметь запас питьевой воды и обещают организовать подвоз по графику.
Ранее крымский гидрометцентр сообщал, что теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела
к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов кубометров.