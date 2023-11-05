https://crimea.ria.ru/20231105/sutki-bez-vody-gde-planiruetsya-otklyuchenie-1132570950.html

Сутки без воды: где планируется отключение

Сутки без воды: где планируется отключение - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Сутки без воды: где планируется отключение

Жители порядка 40 улиц и пяти садовых товариществ крымской столицы почти на сутки останутся без воды из-за замены участка трубопровода в районе улицы Мектеп в... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T07:03

2023-11-05T07:03

2023-11-05T07:03

вода крыма

водоснабжение

новости крыма

симферополь

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Жители порядка 40 улиц и пяти садовых товариществ крымской столицы почти на сутки останутся без воды из-за замены участка трубопровода в районе улицы Мектеп в микрорайоне Марьино. Об этом предупредили в "Воде Крыма".Работы запланированы на начало следующей недели.Также отключения затронут СНТ "Ромашка", СНТ "Ветеран", СТ "Вишенка", СТ "Строитель-К", СТ "Ривер".В селе Украинка без водоснабжения на этот период останутся ул. Украинская, ул. Амет-Хана Султана, ул. Гаспринского, ул. Абденнановой, ул. Дружбы, ул. Абдуллы Тейфука, ул. Умера Адаманова, ул. Сахарова, ул. Григоренко, ул. Сулеймана Арифова.На время выполнения работ симферопольцев просят иметь запас питьевой воды и обещают организовать подвоз по графику.Ранее крымский гидрометцентр сообщал, что теплая и засушливая осенняя погода в Крыму привела к снижению притоков в водохранилища естественного стока – их запасы уменьшились и составили 135 миллионов кубометров.

https://crimea.ria.ru/20231104/pritoki-oktyabrya-kak-anomalnoe-teplo-povliyalo-na-vodnye-zapasy-kryma-1132557292.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, водоснабжение, новости крыма, симферополь, вода в крыму