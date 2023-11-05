https://crimea.ria.ru/20231105/glavnoe-za-den-5-noyabrya-1132594496.html

Главное за день: 5 ноября

Главное за день: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Главное за день: 5 ноября

Атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль. Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы. Иран поставил ультиматум США. На... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T22:15

2023-11-05T22:15

2023-11-05T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль. Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы. Иран поставил ультиматум США. На аэродромах ВСУ в Днепре и Миргороде армия России уничтожила склад и авиатехнику. Скандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по Газе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.15 Крылатых ракет над КерчьюПо судостроительному заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами ударили ВСУ. Средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Реформа в ВСУМинистр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает переход к контрактной службе и замену срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста, а также приравнивание женщин к мужчинам, сообщили в украинском оборонном ведомстве.Ультиматум для СШАМинистр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа.Удар ВКС РФ по украинским аэродромамВооруженные силы России нанесли удары по аэродромам в Миргороде и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Скандал в ИзраилеМинистр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность ядерного удара по сектору Газа. Об этом пишет газета Times of Israel.В той же статье указывается, что Амихай Элияху выступил против допуска в Газу какой бы то ни было гуманитарной помощи. Израиль не будет "передавать нацистам гуманитарную помощь", "в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица", высказался министр.

https://crimea.ria.ru/20231105/v-krym-bez-probok-na-stroitelstvo-trassy-v-kerch-vydelili-611-mln-1132588300.html

https://crimea.ria.ru/20231105/konya-na-skaku-menyayut-armiyu-ukrainy-pereformatiruyut-po-standartam-nato-1132594104.html

https://crimea.ria.ru/20231105/dlya-chego-kiev-grozit-massirovannymi-atakami-dronov-1132592007.html

https://crimea.ria.ru/20231105/ssha-obespokoeny-chislom-zhertv-sredi-mirnykh-palestintsev-iz-za-atak-izrailya-1132593321.html

https://crimea.ria.ru/20231105/priznanie-zaluzhnogo-i-storm-shadow-nad-krymom-top-novostey-nedeli-1132557059.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, украина, россия, в мире, политика, мнения, обострение ситуации в израиле, сша, палестина, министерство обороны рф, новости