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Главное за день: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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Главное за день: 5 ноября
Главное за день: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Главное за день: 5 ноября
Атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль. Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы. Иран поставил ультиматум США. На... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T22:15
2023-11-05T22:15
главное за день
украина
россия
в мире
политика
мнения
обострение ситуации в израиле
сша
палестина
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль. Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы. Иран поставил ультиматум США. На аэродромах ВСУ в Днепре и Миргороде армия России уничтожила склад и авиатехнику. Скандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по Газе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.15 Крылатых ракет над КерчьюПо судостроительному заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами ударили ВСУ. Средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Реформа в ВСУМинистр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает переход к контрактной службе и замену срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста, а также приравнивание женщин к мужчинам, сообщили в украинском оборонном ведомстве.Ультиматум для СШАМинистр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа.Удар ВКС РФ по украинским аэродромамВооруженные силы России нанесли удары по аэродромам в Миргороде и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Скандал в ИзраилеМинистр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность ядерного удара по сектору Газа. Об этом пишет газета Times of Israel.В той же статье указывается, что Амихай Элияху выступил против допуска в Газу какой бы то ни было гуманитарной помощи. Израиль не будет "передавать нацистам гуманитарную помощь", "в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица", высказался министр.
https://crimea.ria.ru/20231105/v-krym-bez-probok-na-stroitelstvo-trassy-v-kerch-vydelili-611-mln-1132588300.html
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4.7
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главное за день, украина, россия, в мире, политика, мнения, обострение ситуации в израиле, сша, палестина, министерство обороны рф, новости
Главное за день: 5 ноября

Главные события и заявления воскресенья, 5 ноября

22:15 05.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Атака ВСУ по заводу в Керчи, поврежден корабль. Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы. Иран поставил ультиматум США. На аэродромах ВСУ в Днепре и Миргороде армия России уничтожила склад и авиатехнику. Скандал в Израиле: министр допустил возможность ядерного удара по Газе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

15 Крылатых ракет над Керчью

По судостроительному заводу в Керчи 15 крылатыми ракетами ударили ВСУ. Средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
На строительство и реконструкцию трассы Новороссийск – Керчь в 2023 году выделят 611 млн
Вчера, 10:38
В Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млн

Реформа в ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, которая предусматривает переход к контрактной службе и замену срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста, а также приравнивание женщин к мужчинам, сообщили в украинском оборонном ведомстве.
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Вчера, 19:37
Коня на скаку меняют: армию Украины переформатируют по стандартам НАТО

Ультиматум для США

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен "серьезный удар", если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа.
"Наш совет американцам - немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар", - приводит агентство Tasnim слова Аштиани.
Солдат ВСУ запускает беспилотник
Вчера, 16:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Для чего Киев грозит массированными атаками дронов

Удар ВКС РФ по украинским аэродромам

Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам в Миргороде и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На аэродроме "Днепр" в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ. Кроме того, на аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника противника", - говорится в сводке.
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Вчера, 18:22
США обеспокоены числом жертв среди мирных палестинцев из-за атак Израиля

Скандал в Израиле

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху допустил возможность ядерного удара по сектору Газа. Об этом пишет газета Times of Israel.
"Отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama, следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, министр наследия Амихай Элияху ответил, что "это одна из возможностей", — написал автор статьи.
В той же статье указывается, что Амихай Элияху выступил против допуска в Газу какой бы то ни было гуманитарной помощи. Израиль не будет "передавать нацистам гуманитарную помощь", "в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица", высказался министр.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Вчера, 13:01
Признание Залужного и Storm Shadow над Крымом: топ новостей недели
 
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18:45До среды будет солнечно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
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17:48Иран поставил ультиматум США
17:07Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы
16:25Для чего Киев грозит массированными атаками дронов
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