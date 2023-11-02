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В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией
В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией
Двое подростков в Крыму во время поездки на питбайке наехали на камень и перевернулись, 14-летний пассажир транспортного средства попал в больницу. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T10:16
2023-11-02T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Двое подростков в Крыму во время поездки на питбайке наехали на камень и перевернулись, 14-летний пассажир транспортного средства попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла накануне вечером в Бахчисарае.В результате ДТП 14-летний пассажир питбайка получил различные травмы. Его доставили в больницу.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.Ход проводимой правоохранителями процессуальной проверки ДТП контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе в части допуска подростка к управлению транспортным средством", - говорится в сообщении.Ранее в Ялте 15-летний подросток на мопеде не справился с управлением и врезался в стену, пострадала девушка-пассажир.Также в Красногвардейском районе мужчина на мопеде потерял управление и сбил 15-летнего подростка на обочине дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейскогоВ Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge CaravanДети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией

В Бахчисарае двое подростков на питбайке опрокинулись на дороге: один из них в больнице

10:16 02.11.2023
 
© МВД по Республике КрымАвария в Бахчисарае с участием подростков
Авария в Бахчисарае с участием подростков
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Двое подростков в Крыму во время поездки на питбайке наехали на камень и перевернулись, 14-летний пассажир транспортного средства попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Авария произошла накануне вечером в Бахчисарае.
"15-летний водитель питбайка PWR Racing, двигаясь в Бахчисарае по ул. Чапаева в направлении ул. Мальцева, совершил наезд на камень, в результате чего, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 14-летний пассажир питбайка получил различные травмы. Его доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
Ход проводимой правоохранителями процессуальной проверки ДТП контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе в части допуска подростка к управлению транспортным средством", - говорится в сообщении.
Ранее в Ялте 15-летний подросток на мопеде не справился с управлением и врезался в стену, пострадала девушка-пассажир.
Также в Красногвардейском районе мужчина на мопеде потерял управление и сбил 15-летнего подростка на обочине дороги.
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