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В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией

В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией - РИА Новости Крым, 02.11.2023

В Крыму поездка подростков на питбайке закончилась аварией

Двое подростков в Крыму во время поездки на питбайке наехали на камень и перевернулись, 14-летний пассажир транспортного средства попал в больницу. Об этом... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T10:16

2023-11-02T10:16

2023-11-02T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Двое подростков в Крыму во время поездки на питбайке наехали на камень и перевернулись, 14-летний пассажир транспортного средства попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла накануне вечером в Бахчисарае.В результате ДТП 14-летний пассажир питбайка получил различные травмы. Его доставили в больницу.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.Ход проводимой правоохранителями процессуальной проверки ДТП контролирует прокуратура Крыма, сообщили в надзорном ведомстве."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе в части допуска подростка к управлению транспортным средством", - говорится в сообщении.Ранее в Ялте 15-летний подросток на мопеде не справился с управлением и врезался в стену, пострадала девушка-пассажир.Также в Красногвардейском районе мужчина на мопеде потерял управление и сбил 15-летнего подростка на обочине дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел уйти от протокола: в Крыму пьяный мопедист избил полицейскогоВ Крыму ребенок пострадал в ДТП с участием мопеда и Dodge CaravanДети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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