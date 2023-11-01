https://crimea.ria.ru/20231101/v-sevastopole-obyavlen-otboy-vozdushnoy-trevogi-1132469494.html

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 01.11.2023

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T07:18

2023-11-01T07:18

2023-11-01T07:22

севастополь

воздушная тревога в севастополе

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.

https://crimea.ria.ru/20231101/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty---voennye-ispolzuyut-maskirovku-1132469649.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, крым, атаки всу на крым, новости крыма