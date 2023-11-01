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В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 01.11.2023
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T07:18
2023-11-01T07:22
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
https://crimea.ria.ru/20231101/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty---voennye-ispolzuyut-maskirovku-1132469649.html
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севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, крым, атаки всу на крым, новости крыма
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

Развожаев: в Севастополе отбой воздушной тревоги

07:18 01.11.2023 (обновлено: 07:22 01.11.2023)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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СевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоКрымАтаки ВСУ на КрымНовости Крыма
 
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