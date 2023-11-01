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Очередь на Крымском мосту растет - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Очередь на Крымском мосту растет
Очередь на Крымском мосту растет - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Очередь на Крымском мосту растет
В очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T16:37
2023-11-01T16:37
крымский мост
логистика
тамань
керчь
крым
керченский пролив
транспорт
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Также есть затруднение движения и со стороны Керчи. В очереди находится 305 транспортных средств. Время ожидания также составляет около часа.В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага наряду с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231101/dozhd-i-dymka-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-sredu-1132472578.html
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тамань
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, тамань, керчь, крым, керченский пролив, транспорт, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма
Очередь на Крымском мосту растет

В очереди на Крымском мосту скопилось более 500 автомобилей

16:37 01.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Также есть затруднение движения и со стороны Керчи. В очереди находится 305 транспортных средств. Время ожидания также составляет около часа.
В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.
Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага наряду с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Керченская паромная переправа в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
09:36
Дождь и дымка: как работает Керченская паромная переправа в средуКерченская паромная переправа в среду, 1 ноября, работает штатно, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
 
Крымский мостЛогистикаТаманьКерчьКрымКерченский проливТранспортСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
16:37Очередь на Крымском мосту растет
16:20Приписное свидетельство в военкомате Крыма: кто обязан его получить
16:08Киев потерял свыше тысячи боевиков в зоне спецоперации за сутки
15:33Два украинских истребителя сбиты над Донбассом
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