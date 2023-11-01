https://crimea.ria.ru/20231101/ochered-na-krymskom-mostu-rastet-1132486644.html

Очередь на Крымском мосту растет

Очередь на Крымском мосту растет - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Очередь на Крымском мосту растет

В очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T16:37

2023-11-01T16:37

2023-11-01T16:37

крымский мост

логистика

тамань

керчь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Также есть затруднение движения и со стороны Керчи. В очереди находится 305 транспортных средств. Время ожидания также составляет около часа.В среду Крымский мост дважды закрывали для движения автотранспорта. В первый раз ограничение длилось около часа, во второй – более двух часов.Крымский мост в целях безопасности периодически закрывают для проезда. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага наряду с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231101/dozhd-i-dymka-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-sredu-1132472578.html

крымский мост

тамань

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крым

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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