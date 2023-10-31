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ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму
ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму - РИА Новости Крым, 31.10.2023
ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму
Сотрудники крымского филиала ПСБ приняли участие в "Зеленом фестивале" "Таврида.АРТ", высадив на мысе Меганом (в бухте Капсель) саженцы кедра гималайского и... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T12:29
2023-10-31T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА новости Крым. Сотрудники крымского филиала ПСБ приняли участие в "Зеленом фестивале" "Таврида.АРТ", высадив на мысе Меганом (в бухте Капсель) саженцы кедра гималайского и крымской сосны, сообщает пресс-служба кредитной организации.В рамках мероприятия жители полуострова и соседних регионов посадили в бухте Капсель более 1,5 тысячи вечнозеленых деревьев и кустарников.Для участников фестиваля была подготовлена насыщенная культурно-просветительская программа: экологические мастер-классы, лекторий, ярмарки осеннего урожая и продукции крымских мастеров, пикник, выступления музыкантов и артистов, говорится в сообщении.Масштабное мероприятие открыло новую страницу в истории озеленения Крыма, украсив прибрежную зону мыса Меганом саженцами.
https://crimea.ria.ru/20231028/zelenyy-festival-ria-novosti-krym-posadili-mindal-v-sudake-1132384385.html
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крым, промсвязьбанк (псб), банк, экология, судак, природа
ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму

ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель под Судаком в Крыму

12:29 31.10.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму
ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА новости Крым. Сотрудники крымского филиала ПСБ приняли участие в "Зеленом фестивале" "Таврида.АРТ", высадив на мысе Меганом (в бухте Капсель) саженцы кедра гималайского и крымской сосны, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В рамках мероприятия жители полуострова и соседних регионов посадили в бухте Капсель более 1,5 тысячи вечнозеленых деревьев и кустарников.
Для участников фестиваля была подготовлена насыщенная культурно-просветительская программа: экологические мастер-классы, лекторий, ярмарки осеннего урожая и продукции крымских мастеров, пикник, выступления музыкантов и артистов, говорится в сообщении.
Масштабное мероприятие открыло новую страницу в истории озеленения Крыма, украсив прибрежную зону мыса Меганом саженцами.
"Сотрудники крымского филиала ПСБ с воодушевлением поддержали инициативу участия в "Зеленом фестивале". Вместе с тысячами неравнодушных жителей полуострова мы внесли свой вклад в общее дело озеленения Крыма. Спустя годы пустынная бухта Капсель на мысе Меганом превратится в прекрасную парковую зону и станет местом притяжения для тысяч людей. Мы благодарны организаторам фестиваля за возможность стать частью большого проекта по возрождению лесопарковых зон Крымского полуострова", – сказала управляющая крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова, ее слова приводит пресс-служба.
Под Судаком в рамках Зеленого фестиваля появилась новая роща с миндалем РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 19:59
"Зеленый фестиваль": в Судаке посадили миндаль РИА Новости Крым
 
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