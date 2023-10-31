https://crimea.ria.ru/20231031/psb-prisoedinilsya-k-aktsii-po-ozeleneniyu-bukhty-kapsel-v-krymu-1132440509.html

ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму

ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму - РИА Новости Крым, 31.10.2023

ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму

Сотрудники крымского филиала ПСБ приняли участие в "Зеленом фестивале" "Таврида.АРТ", высадив на мысе Меганом (в бухте Капсель) саженцы кедра гималайского и... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T12:29

2023-10-31T12:29

2023-10-31T12:21

крым

промсвязьбанк (псб)

банк

экология

судак

природа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1f/1132440194_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_12cb22f7715159920ae4c72c9af0b212.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА новости Крым. Сотрудники крымского филиала ПСБ приняли участие в "Зеленом фестивале" "Таврида.АРТ", высадив на мысе Меганом (в бухте Капсель) саженцы кедра гималайского и крымской сосны, сообщает пресс-служба кредитной организации.В рамках мероприятия жители полуострова и соседних регионов посадили в бухте Капсель более 1,5 тысячи вечнозеленых деревьев и кустарников.Для участников фестиваля была подготовлена насыщенная культурно-просветительская программа: экологические мастер-классы, лекторий, ярмарки осеннего урожая и продукции крымских мастеров, пикник, выступления музыкантов и артистов, говорится в сообщении.Масштабное мероприятие открыло новую страницу в истории озеленения Крыма, украсив прибрежную зону мыса Меганом саженцами.

https://crimea.ria.ru/20231028/zelenyy-festival-ria-novosti-krym-posadili-mindal-v-sudake-1132384385.html

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, промсвязьбанк (псб), банк, экология, судак, природа