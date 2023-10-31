https://crimea.ria.ru/20231031/psb-povyshaet-protsent-na-ostatok-po-pensionnym-kartam-1132450286.html

ПСБ повышает процент на остаток по пенсионным картам

ПСБ повышает процент на остаток по пенсионным картам - РИА Новости Крым, 31.10.2023

ПСБ повышает процент на остаток по пенсионным картам

с 1 ноября увеличится до 7%. Вознаграждение от банка начисляется ежемесячно при условии получения пенсии на карты ПСБ. РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T16:02

2023-10-31T16:02

2023-10-31T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Ежемесячный процент на остаток по пенсионным картам ПСБ с 1 ноября увеличится до 7%. Вознаграждение от банка начисляется ежемесячно при условии получения пенсии на карты ПСБ.Пенсионные карты ПСБ могут оформить как гражданские лица, так и пенсионеры силовых структур и ветераны боевых действий. Открытие, годовое обслуживание и смс-оповещения о зачислении пенсии бесплатны. Снимать наличные до 30 тысяч рублей без комиссии можно в любом банкомате страны. Оплата ЖКХ и денежные переводы по номеру телефона до 100 тысяч рублей в месяц также проходят без комиссионных процентов.Еще один бонус по пенсионной карте ПСБ – кешбэк, возврат части средств за покупку. Его банк начисляет в размере 3% от стоимости товаров, приобретенных в категориях "Аптеки", "АЗС" и "Зоомагазины".Как получить пенсионную карту ПСБ и оформить на нее зачисление пенсии?- Обратитесь в любой офис банка в Республике Крым или заполните заявку на сайте psbank.ru или по телефону 8 800 333 03 03;- Получите карту в отделении ПСБ по адресам: Симферополь, проспект Кирова, 36Е; Ялта, улица Гоголя, 4; Феодосия, ул. Земская, 19; Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 1/2; Керчь, ул. Советская, 20/1;- Подайте заявление о переводе пенсии на карту ПСБ в банке при получении карты, в отделениях Социального фонда РФ, или центрах "Мои документы" (МФЦ), или онлайн на портале госуслуг.Процентная ставка 7% годовых в рублях на остаток по карте применяется при остатке денежных средств в размере от 5 000,01 рублей. Кешбэк 3% начисляется в категориях "Аптеки", "АЗС", "Зоотовары" при зачислении пенсии на счет пенсионной карты (при присоединении к программе лояльности "Кешбэк" в ИБ/МБ или в офисе банка). Бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков (ежемесячно — не более 30 тысяч рублей) при зачислении пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).Реклама. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251. ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pUnKPahaj1

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), экономика, крым, пенсия, банк, новости крыма