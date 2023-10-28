https://crimea.ria.ru/20231028/teplo-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1132326677.html

Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу

Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму теплая и сухая погода. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T00:01

2023-10-28T00:01

2023-10-28T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму теплая и сухая погода. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный 10-15 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, во второй половине дня западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +15 до +18 градусов, днем от +20 до +23.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20231027/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-vykhodnykh--prognoz-fobos-1132367552.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр