https://crimea.ria.ru/20231028/teplo-i-bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1132326677.html
Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму теплая и сухая погода. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T00:01
2023-10-28T00:01
2023-10-28T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму теплая и сухая погода. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный 10-15 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, во второй половине дня западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +15 до +18 градусов, днем от +20 до +23.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20231027/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-vykhodnykh--prognoz-fobos-1132367552.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу без осадков и до +24
CИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму теплая и сухая погода. Без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем западный 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +19…+24, в горах +13…+18", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный 10-15 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, во второй половине дня западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +20…+22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +15 до +18 градусов, днем от +20 до +23.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.