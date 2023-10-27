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Около 300 виртуальных карт оформляют в РНКБ за день - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Около 300 виртуальных карт оформляют в РНКБ за день
Около 300 виртуальных карт оформляют в РНКБ за день - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Около 300 виртуальных карт оформляют в РНКБ за день
С начала года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили более 82 тысяч виртуальных карт в мобильном приложении РНКБ 24/7, в среднем этот показатель... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T14:17
2023-10-27T14:17
рнкб (пао)
экономика
банк
банковская карта
виртуальная банковская карта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. С начала года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили более 82 тысяч виртуальных карт в мобильном приложении РНКБ 24/7, в среднем этот показатель составляет около 300 карт в сутки, сообщает пресс-служба банка.За девять месяцев 2023 года количество оформленных в РНКБ виртуальных карт увеличилось более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В 2023 году количество и объем операций по виртуальным картам РНКБ увеличились вдвое. Так, количество платежей и переводов за девять месяцев 2023 года составило 4,1 миллиона штук (за аналогичный период 2022 года – 2 миллиона штук), а объем – 7,5 миллиарда рублей (3,8 миллиарда рублей, соответственно). При этом средний чек составляет 1830 рублей. Примерно две трети операций по виртуальным картам РНКБ составляют переводы физических лиц, а еще треть – покупки в онлайн-магазинах.
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рнкб (пао), экономика, банк, банковская карта, виртуальная банковская карта

Около 300 виртуальных карт оформляют в РНКБ за день

14:17 27.10.2023
 
© Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ
© Пресс-служба РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. С начала года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили более 82 тысяч виртуальных карт в мобильном приложении РНКБ 24/7, в среднем этот показатель составляет около 300 карт в сутки, сообщает пресс-служба банка.
За девять месяцев 2023 года количество оформленных в РНКБ виртуальных карт увеличилось более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2023 году количество и объем операций по виртуальным картам РНКБ увеличились вдвое. Так, количество платежей и переводов за девять месяцев 2023 года составило 4,1 миллиона штук (за аналогичный период 2022 года – 2 миллиона штук), а объем – 7,5 миллиарда рублей (3,8 миллиарда рублей, соответственно). При этом средний чек составляет 1830 рублей. Примерно две трети операций по виртуальным картам РНКБ составляют переводы физических лиц, а еще треть – покупки в онлайн-магазинах.
РНКБ (ПАО)ЭкономикаБанкБанковская картаВиртуальная банковская карта
 
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