https://crimea.ria.ru/20231027/okolo-300-virtualnykh-kart-oformlyayut-v-rnkb-za-den-1132359587.html

Около 300 виртуальных карт оформляют в РНКБ за день

Около 300 виртуальных карт оформляют в РНКБ за день - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Около 300 виртуальных карт оформляют в РНКБ за день

С начала года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили более 82 тысяч виртуальных карт в мобильном приложении РНКБ 24/7, в среднем этот показатель... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T14:17

2023-10-27T14:17

2023-10-27T14:17

рнкб (пао)

экономика

банк

банковская карта

виртуальная банковская карта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. С начала года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили более 82 тысяч виртуальных карт в мобильном приложении РНКБ 24/7, в среднем этот показатель составляет около 300 карт в сутки, сообщает пресс-служба банка.За девять месяцев 2023 года количество оформленных в РНКБ виртуальных карт увеличилось более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В 2023 году количество и объем операций по виртуальным картам РНКБ увеличились вдвое. Так, количество платежей и переводов за девять месяцев 2023 года составило 4,1 миллиона штук (за аналогичный период 2022 года – 2 миллиона штук), а объем – 7,5 миллиарда рублей (3,8 миллиарда рублей, соответственно). При этом средний чек составляет 1830 рублей. Примерно две трети операций по виртуальным картам РНКБ составляют переводы физических лиц, а еще треть – покупки в онлайн-магазинах.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, банк, банковская карта, виртуальная банковская карта