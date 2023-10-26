https://crimea.ria.ru/20231026/obstanovka-u-krymskogo-mosta-dannye-na-vecher-chetverga-1132345502.html

Обстановка у Крымского моста: данные на вечер четверга

Обстановка у Крымского моста: данные на вечер четверга - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Обстановка у Крымского моста: данные на вечер четверга

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в четверг со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T22:02

2023-10-26T22:02

2023-10-26T22:05

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в четверг со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

керчь

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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