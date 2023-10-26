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Обстановка у Крымского моста: данные на вечер четверга - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Обстановка у Крымского моста: данные на вечер четверга
Обстановка у Крымского моста: данные на вечер четверга - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Обстановка у Крымского моста: данные на вечер четверга
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в четверг со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T22:02
2023-10-26T22:05
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в четверг со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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крым, крымский мост, транспорт, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма
Обстановка у Крымского моста: данные на вечер четверга

Проезд по Крымскому мосту вечером в четверг свободен со стороны Керчи и Тамани

22:02 26.10.2023 (обновлено: 22:05 26.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста вечером в четверг со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 22:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортКерчьКраснодарский крайТаманьОбществоНовости Крыма
 
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