https://crimea.ria.ru/20231025/glavnoe-za-den-25-oktyabrya-1132323189.html

Главное за день: 25 октября

Главное за день: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2023

Главное за день: 25 октября

В России прошли тренировки ядерного удара. Численность вооруженных сил РФ возрастет. Российские военные перехватили ракеты ATACMS производства США. В следующем... РИА Новости Крым, 25.10.2023

2023-10-25T22:52

2023-10-25T22:52

2023-10-25T22:55

владимир путин (политик)

дмитрий медведев

ядерное оружие

испытание ядерного оружия

вооруженные силы россии

армия и флот

минимальный размер оплаты труда (мрот)

ракеты atacms

оон

израиль

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CИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России прошли тренировки ядерного удара. Численность вооруженных сил РФ возрастет. Российские военные перехватили ракеты ATACMS производства США. В следующем году вырастет МРОТ. Чиновники ООН остались без виз в Израиль.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Тренировка ядерного удараВ Кремле сообщили, что под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Были совершены пуски баллистических и крылатых ракет. Таким образом проверен уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами).Увеличение численности Вооруженных сил РФЧисленность ВС РФ будет увеличена за счет военнослужащих по контракту. Об этом сообщил Дмитрий Медведев со ссылкой на соответствующее решение президента. В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. Это необходимо для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства.Увеличенный МРОТ в новом годуМинимальный размер заработной платы будет увеличен на 18,5 % с 1 января 2024 года. Такой законопроект принят депутатами Госдумы. Это решение, по словам председателя ГД Вячеслава Володина, должно защитить людей, повысить их реальные доходы. Реализация этого поручения президента позволит увеличить заработную плату у 4,8 млн человек.Сбитые ракеты ATACMSДве ракеты ATACMS американского производства были сбиты в зоне СВО. Об этом впервые сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, за минувшие сутки, кроме этих ракет, были также перехвачены зенитная ракета С-200 для поражения наземных целей, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.Чиновники ООН без виз в ИзраильГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте: палестинский народ 56 лет подвергается оккупации. В Израиле расценили эти слова, как оправдание действий ХАМАС и решили отказать чиновникам ООН в получении виз в Израиль.

https://crimea.ria.ru/20231025/sovfed-odobril-otzyv-ratifikatsii-dogovora-o-yadernykh-ispytaniyakh-1132307048.html

https://crimea.ria.ru/20231025/putin-v-konflikt-na-blizhnem-vostoke-khotyat-vtyanut-kak-mozhno-bolshe-stran-1132321509.html

https://crimea.ria.ru/20231025/tamozhennyy-konfiskat-na-summu-v-300-mln-rubley-peredan-na-nuzhdy-svo-1132319905.html

https://crimea.ria.ru/20231025/v-zone-svo-sbity-4-ukrainskikh-samoleta-za-sutki--svodka-minoborony-1132314351.html

https://crimea.ria.ru/20231025/erdogan-otmenil-vizit-v-izrail-i-raskritikoval-vlasti-strany-1132316570.html

израиль

турция

палестина

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