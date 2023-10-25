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Главное за день: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2023
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Главное за день: 25 октября
Главное за день: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2023
Главное за день: 25 октября
В России прошли тренировки ядерного удара. Численность вооруженных сил РФ возрастет. Российские военные перехватили ракеты ATACMS производства США. В следующем... РИА Новости Крым, 25.10.2023
2023-10-25T22:52
2023-10-25T22:55
владимир путин (политик)
дмитрий медведев
ядерное оружие
испытание ядерного оружия
вооруженные силы россии
армия и флот
минимальный размер оплаты труда (мрот)
ракеты atacms
оон
израиль
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CИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России прошли тренировки ядерного удара. Численность вооруженных сил РФ возрастет. Российские военные перехватили ракеты ATACMS производства США. В следующем году вырастет МРОТ. Чиновники ООН остались без виз в Израиль.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Тренировка ядерного удараВ Кремле сообщили, что под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Были совершены пуски баллистических и крылатых ракет. Таким образом проверен уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами).Увеличение численности Вооруженных сил РФЧисленность ВС РФ будет увеличена за счет военнослужащих по контракту. Об этом сообщил Дмитрий Медведев со ссылкой на соответствующее решение президента. В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. Это необходимо для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства.Увеличенный МРОТ в новом годуМинимальный размер заработной платы будет увеличен на 18,5 % с 1 января 2024 года. Такой законопроект принят депутатами Госдумы. Это решение, по словам председателя ГД Вячеслава Володина, должно защитить людей, повысить их реальные доходы. Реализация этого поручения президента позволит увеличить заработную плату у 4,8 млн человек.Сбитые ракеты ATACMSДве ракеты ATACMS американского производства были сбиты в зоне СВО. Об этом впервые сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, за минувшие сутки, кроме этих ракет, были также перехвачены зенитная ракета С-200 для поражения наземных целей, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.Чиновники ООН без виз в ИзраильГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте: палестинский народ 56 лет подвергается оккупации. В Израиле расценили эти слова, как оправдание действий ХАМАС и решили отказать чиновникам ООН в получении виз в Израиль.
https://crimea.ria.ru/20231025/sovfed-odobril-otzyv-ratifikatsii-dogovora-o-yadernykh-ispytaniyakh-1132307048.html
https://crimea.ria.ru/20231025/putin-v-konflikt-na-blizhnem-vostoke-khotyat-vtyanut-kak-mozhno-bolshe-stran-1132321509.html
https://crimea.ria.ru/20231025/tamozhennyy-konfiskat-na-summu-v-300-mln-rubley-peredan-na-nuzhdy-svo-1132319905.html
https://crimea.ria.ru/20231025/v-zone-svo-sbity-4-ukrainskikh-samoleta-za-sutki--svodka-minoborony-1132314351.html
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владимир путин (политик), дмитрий медведев, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, вооруженные силы россии, армия и флот, минимальный размер оплаты труда (мрот), ракеты atacms, оон, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, антониу гутерриш, палестина
Главное за день: 25 октября

Главные события и заявления среды, 25 октября

22:52 25.10.2023 (обновлено: 22:55 25.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки стратегических сил сдерживания РФ
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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CИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России прошли тренировки ядерного удара. Численность вооруженных сил РФ возрастет. Российские военные перехватили ракеты ATACMS производства США. В следующем году вырастет МРОТ. Чиновники ООН остались без виз в Израиль.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Тренировка ядерного удара

В Кремле сообщили, что под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Были совершены пуски баллистических и крылатых ракет. Таким образом проверен уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами).
Встреча в Совете Федерации с иностранными наблюдателями на выборах - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 11:37
Совфед одобрил отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях

Увеличение численности Вооруженных сил РФ

Численность ВС РФ будет увеличена за счет военнослужащих по контракту. Об этом сообщил Дмитрий Медведев со ссылкой на соответствующее решение президента. В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. Это необходимо для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства.
Президент РФ В. Путин
25 октября, 20:57
Путин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран

Увеличенный МРОТ в новом году

Минимальный размер заработной платы будет увеличен на 18,5 % с 1 января 2024 года. Такой законопроект принят депутатами Госдумы. Это решение, по словам председателя ГД Вячеслава Володина, должно защитить людей, повысить их реальные доходы. Реализация этого поручения президента позволит увеличить заработную плату у 4,8 млн человек.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
25 октября, 20:04
Таможенный конфискат на сумму в 300 млн рублей передан на нужды СВО

Сбитые ракеты ATACMS

Две ракеты ATACMS американского производства были сбиты в зоне СВО. Об этом впервые сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, за минувшие сутки, кроме этих ракет, были также перехвачены зенитная ракета С-200 для поражения наземных целей, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
Российские средства ПВО
25 октября, 15:10
В зоне СВО сбиты 4 украинских самолета за сутки – сводка Минобороны

Чиновники ООН без виз в Израиль

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте: палестинский народ 56 лет подвергается оккупации. В Израиле расценили эти слова, как оправдание действий ХАМАС и решили отказать чиновникам ООН в получении виз в Израиль.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
25 октября, 17:33
Эрдоган отменил визит в Израиль и раскритиковал власти страны
 
Владимир Путин (политик)Дмитрий МедведевЯдерное оружиеИспытание ядерного оружияВооруженные силы РоссииАрмия и флотМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)Ракеты ATACMSООНИзраильТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАнтониу ГутерришПалестина
 
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