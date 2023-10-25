Главное за день: 25 октября
Главные события и заявления среды, 25 октября
22:52 25.10.2023 (обновлено: 22:55 25.10.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ
CИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В России прошли тренировки ядерного удара. Численность вооруженных сил РФ возрастет. Российские военные перехватили ракеты ATACMS производства США. В следующем году вырастет МРОТ. Чиновники ООН остались без виз в Израиль.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Тренировка ядерного удара
В Кремле сообщили, что под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. Были совершены пуски баллистических и крылатых ракет. Таким образом проверен уровень подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами).
25 октября, 11:37Совфед одобрил отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях
Увеличение численности Вооруженных сил РФ
Численность ВС РФ будет увеличена за счет военнослужащих по контракту. Об этом сообщил Дмитрий Медведев со ссылкой на соответствующее решение президента. В следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. Это необходимо для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства.
Увеличенный МРОТ в новом году
Минимальный размер заработной платы будет увеличен на 18,5 % с 1 января 2024 года. Такой законопроект принят депутатами Госдумы. Это решение, по словам председателя ГД Вячеслава Володина, должно защитить людей, повысить их реальные доходы. Реализация этого поручения президента позволит увеличить заработную плату у 4,8 млн человек.
25 октября, 20:04Таможенный конфискат на сумму в 300 млн рублей передан на нужды СВО
Сбитые ракеты ATACMS
Две ракеты ATACMS американского производства были сбиты в зоне СВО. Об этом впервые сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, за минувшие сутки, кроме этих ракет, были также перехвачены зенитная ракета С-200 для поражения наземных целей, две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
25 октября, 15:10В зоне СВО сбиты 4 украинских самолета за сутки – сводка Минобороны
Чиновники ООН без виз в Израиль
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте: палестинский народ 56 лет подвергается оккупации. В Израиле расценили эти слова, как оправдание действий ХАМАС и решили отказать чиновникам ООН в получении виз в Израиль.
25 октября, 17:33Эрдоган отменил визит в Израиль и раскритиковал власти страны