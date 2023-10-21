https://crimea.ria.ru/20231021/poteri-vsu-v-bezuspeshnykh-atakakh-800-voennosluzhaschikh-i-inostrannaya-tekhnika-1132238388.html

Потери ВСУ в безуспешных атаках: 800 военнослужащих и иностранная техника

Потери ВСУ в безуспешных атаках: 800 военнослужащих и иностранная техника - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Потери ВСУ в безуспешных атаках: 800 военнослужащих и иностранная техника

Порядка 800 военнослужащих убитыми и ранеными потеряли вооруженные силы Украины за сутки в ходе безуспешных атак в зоне специальной военной операции. Также... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T15:57

2023-10-21T15:57

2023-10-21T15:58

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Порядка 800 военнослужащих убитыми и ранеными потеряли вооруженные силы Украины за сутки в ходе безуспешных атак в зоне специальной военной операции. Также российскими военными уничтожена боевая техника иностранного производства и склады с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего потерь у Киева на Донецком направлении – 260 военнослужащих.В результате контрбатарейной борьбы российскими военными разбиты артиллерийская система М777 американского производства и боевая машина РСЗО "Град".Гаубица FH-70 производства Великобритании и гаубица М119 производства США уничтожены на Запорожском направлении. Здесь вооруженные силы РФ отразили три атаки противника, который потерял до 20 боевиков.Пять безуспешных атак предприняли военные ВСУ на Купянском направлении. Все они были отражены подразделениями "Западной" группировки войск. В результате, враг потерял в личном составе до 50 человек.Наибольшую активность за минувшие сутки боевики ВСУ проявили на Краснолиманском направлении, предприняв 10 атак.Однако все их пресекли подразделения группировки войск "Центр" с помощью ударов армейской авиации и огня артиллерии. В районе села Первомайское ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.До 140 военнослужащих Киев потерял на Южно-Донецком направлении, где действуют подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.Еще 30 боевиков ВСУ уничтожено на Херсонском направлении, где также выведена из строя гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

https://crimea.ria.ru/20231021/rabotaet-dnepr-desyatki-ubitykh-i-ranenykh-boytsov-vsu-1132234367.html

https://crimea.ria.ru/20231021/rossiyskie-voyska-rf-sbili-ukrainskie-samolety-i-vertolet-1132237477.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот