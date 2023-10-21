https://crimea.ria.ru/20231021/poteri-vsu-v-bezuspeshnykh-atakakh-800-voennosluzhaschikh-i-inostrannaya-tekhnika-1132238388.html
Потери ВСУ в безуспешных атаках: 800 военнослужащих и иностранная техника
Потери ВСУ в безуспешных атаках: 800 военнослужащих и иностранная техника - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Потери ВСУ в безуспешных атаках: 800 военнослужащих и иностранная техника
Порядка 800 военнослужащих убитыми и ранеными потеряли вооруженные силы Украины за сутки в ходе безуспешных атак в зоне специальной военной операции. Также... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T15:57
2023-10-21T15:57
2023-10-21T15:58
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Порядка 800 военнослужащих убитыми и ранеными потеряли вооруженные силы Украины за сутки в ходе безуспешных атак в зоне специальной военной операции. Также российскими военными уничтожена боевая техника иностранного производства и склады с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего потерь у Киева на Донецком направлении – 260 военнослужащих.В результате контрбатарейной борьбы российскими военными разбиты артиллерийская система М777 американского производства и боевая машина РСЗО "Град".Гаубица FH-70 производства Великобритании и гаубица М119 производства США уничтожены на Запорожском направлении. Здесь вооруженные силы РФ отразили три атаки противника, который потерял до 20 боевиков.Пять безуспешных атак предприняли военные ВСУ на Купянском направлении. Все они были отражены подразделениями "Западной" группировки войск. В результате, враг потерял в личном составе до 50 человек.Наибольшую активность за минувшие сутки боевики ВСУ проявили на Краснолиманском направлении, предприняв 10 атак.Однако все их пресекли подразделения группировки войск "Центр" с помощью ударов армейской авиации и огня артиллерии. В районе села Первомайское ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.До 140 военнослужащих Киев потерял на Южно-Донецком направлении, где действуют подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.Еще 30 боевиков ВСУ уничтожено на Херсонском направлении, где также выведена из строя гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.
https://crimea.ria.ru/20231021/rabotaet-dnepr-desyatki-ubitykh-i-ranenykh-boytsov-vsu-1132234367.html
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот
Потери ВСУ в безуспешных атаках: 800 военнослужащих и иностранная техника
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки 800 человек и иностранную технику
15:57 21.10.2023 (обновлено: 15:58 21.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Порядка 800 военнослужащих убитыми и ранеными потеряли вооруженные силы Украины за сутки в ходе безуспешных атак в зоне специальной военной операции. Также российскими военными уничтожена боевая техника иностранного производства и склады с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Больше всего потерь у Киева на Донецком направлении – 260 военнослужащих.
"Подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Васюковка, Андреевка, Раздоловка и Курдюмовка ДНР", - говорится в сообщении военного ведомства.
В результате контрбатарейной борьбы российскими военными разбиты артиллерийская система М777 американского производства и боевая машина РСЗО "Град".
Гаубица FH-70 производства Великобритании и гаубица М119 производства США уничтожены на Запорожском направлении. Здесь вооруженные силы РФ отразили три атаки противника, который потерял до 20 боевиков.
Пять безуспешных атак предприняли военные ВСУ на Купянском направлении. Все они были отражены подразделениями "Западной" группировки войск. В результате, враг потерял в личном составе до 50 человек.
Наибольшую активность за минувшие сутки боевики ВСУ проявили на Краснолиманском направлении, предприняв 10 атак.Однако все их пресекли подразделения группировки войск "Центр" с помощью ударов армейской авиации и огня артиллерии. В районе села Первомайское ДНР был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
До 140 военнослужащих Киев потерял на Южно-Донецком направлении, где действуют подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией.
Еще 30 боевиков ВСУ уничтожено на Херсонском направлении, где также выведена из строя гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.
"В районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме "Долгинцево" уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ.