https://crimea.ria.ru/20231021/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-v-subbotu-1132234197.html

Как работает Керченская паромная переправа в субботу

Как работает Керченская паромная переправа в субботу - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Как работает Керченская паромная переправа в субботу

Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме – штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T10:41

2023-10-21T10:41

2023-10-21T10:41

керченская паромная переправа

керчь

новости

керченский пролив

транспорт

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130120248_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a2cc522cbe8fedbcb64ff007b56cbdf6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме – штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.С 17 июля, когда произошел второй теракт на Крымском мосту, по Керченской переправе паромы перевезли 170 791 пассажира и 49 596 автомобилей. Всего за сутки было выполнено 11 рейсов.С 9 октября 2022 года по 21 октября 2023 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 371 848 пассажиров и 211 599 грузовиков. Паромы в обе стороны пролива выполнили 6 225 рейсов.Сейчас через переправу перевозят в первую очередь рейсовые автобусы с пассажирами, а также грузовые фуры со скоропортящимся товаром. Также открыт сухопутный коридор через новые российские регионы.По Крымскому мосту движение разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Водители и транспорт проходят обязательный досмотр.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту в субботу утромСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьДорожники приступили к ремонту трассы в Геническ

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, керчь, новости, керченский пролив, транспорт, новости крыма