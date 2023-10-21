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Как работает Керченская паромная переправа в субботу
Как работает Керченская паромная переправа в субботу - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Как работает Керченская паромная переправа в субботу
Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме – штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T10:41
2023-10-21T10:41
2023-10-21T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме – штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.С 17 июля, когда произошел второй теракт на Крымском мосту, по Керченской переправе паромы перевезли 170 791 пассажира и 49 596 автомобилей. Всего за сутки было выполнено 11 рейсов.С 9 октября 2022 года по 21 октября 2023 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 371 848 пассажиров и 211 599 грузовиков. Паромы в обе стороны пролива выполнили 6 225 рейсов.Сейчас через переправу перевозят в первую очередь рейсовые автобусы с пассажирами, а также грузовые фуры со скоропортящимся товаром. Также открыт сухопутный коридор через новые российские регионы.По Крымскому мосту движение разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Водители и транспорт проходят обязательный досмотр.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту в субботу утромСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьДорожники приступили к ремонту трассы в Геническ
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керченская паромная переправа, керчь, новости, керченский пролив, транспорт, новости крыма
Как работает Керченская паромная переправа в субботу
Работа Керченской паромной переправы в субботу: штормовых предупреждений нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает в штатном режиме – штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 21 октября ветер южный, юго-западный 6-11 м/сек, порывы ло 14 м/сек. Без осадков, видимость хорошая. Высота волн 30-80 см. Температура воздуха +23-25 С, температура воды в море +14-15 С", - говорится в Telegram-канале ведомства.
С 17 июля, когда произошел второй теракт на Крымском мосту, по Керченской переправе паромы перевезли 170 791 пассажира и 49 596 автомобилей. Всего за сутки было выполнено 11 рейсов.
С 9 октября 2022 года по 21 октября 2023 года из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 371 848 пассажиров и 211 599 грузовиков. Паромы в обе стороны пролива выполнили 6 225 рейсов.
Сейчас через переправу перевозят в первую очередь рейсовые автобусы с пассажирами, а также грузовые фуры со скоропортящимся товаром. Также открыт сухопутный коридор через новые российские регионы.
По Крымскому мосту движение разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Водители и транспорт проходят обязательный досмотр.
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