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С горы Южная Демерджи в Крыму эвакуировали туристов
С горы Южная Демерджи в Крыму эвакуировали туристов - РИА Новости Крым, 20.10.2023
С горы Южная Демерджи в Крыму эвакуировали туристов
В Крыму с горы Демерджи спасатели эвакуировали двух человек, которые сбились с тропы, об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T10:54
2023-10-20T10:54
2023-10-20T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с горы Демерджи спасатели эвакуировали двух человек, которые сбились с тропы, об этом сообщили в региональном главке МЧС.Сигнал о помощи поступил на пульт оперативного дежурного "КРЫМ-СПАС" накануне вечером. Оказалось, что с наступлением темноты двое туристов потеряли ориентиры и сбились с тропы в районе плато горы Южная Демерджи.Потерявшихся туристов обнаружили спустя десять минут, никто из них не пострадал.Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября при сильном дожде и ветре заблудился мужчина, искать и эвакуировать мужчину пришлось сотрудникам Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".Читайте также на РИА Новости Крым:Два мотоциклиста заблудились в горах КрымаВ Ялте мужчина упал с высокой стены в рекуЖенщина пострадала при прохождении маршрута скалодрома в Бахчисарае
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С горы Южная Демерджи в Крыму эвакуировали туристов
МЧС Крыма: с плато горы Южная Демерджи эвакуировали двоих туристов