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Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое
Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за девять месяцев 2023 года выдал самозанятым клиентам кредиты на сумму более трех миллиардов рублей, что в два раза превышает РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T15:51
2023-10-20T15:51
2023-10-20T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за девять месяцев 2023 года выдал самозанятым клиентам кредиты на сумму более трех миллиардов рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.С начала 2023 года банк выдал самозанятым кредиты по программам ипотечного кредитования — 2,2 миллиарда рублей, а по программам автокредитования — свыше 600 миллионов рублей, говорится в сообщении.По данным банка, кроме того, самозанятые получили свыше 300 миллионов рублей по программам беззалогового потребительского кредитования и рефинансирование потребительских кредитов, также оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 280 миллионов рублей.
https://crimea.ria.ru/20231010/rnkb-nachal-vypusk-platezhnykh-stikerov-dlya-beskontaktnoy-oplaty-1131986669.html
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рнкб (пао), экономика, кредит, финансы, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за девять месяцев 2023 года выдал самозанятым клиентам кредиты на сумму более трех миллиардов рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
С начала 2023 года банк выдал самозанятым кредиты по программам ипотечного кредитования — 2,2 миллиарда рублей, а по программам автокредитования — свыше 600 миллионов рублей, говорится в сообщении.
По данным банка, кроме того, самозанятые получили свыше 300 миллионов рублей по программам беззалогового потребительского кредитования и рефинансирование потребительских кредитов, также оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 280 миллионов рублей.