https://crimea.ria.ru/20231020/obem-vydachi-kreditov-samozanyatym-v-rnkb-s-nachala-goda-uvelichilsya-vdvoe-1132221582.html

Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое

Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое

Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за девять месяцев 2023 года выдал самозанятым клиентам кредиты на сумму более трех миллиардов рублей, что в два раза превышает РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T15:51

2023-10-20T15:51

2023-10-20T15:51

рнкб (пао)

экономика

кредит

финансы

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111637/34/1116373478_0:285:2736:1824_1920x0_80_0_0_d5064552c2d1b74911adf85984d66374.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за девять месяцев 2023 года выдал самозанятым клиентам кредиты на сумму более трех миллиардов рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.С начала 2023 года банк выдал самозанятым кредиты по программам ипотечного кредитования — 2,2 миллиарда рублей, а по программам автокредитования — свыше 600 миллионов рублей, говорится в сообщении.По данным банка, кроме того, самозанятые получили свыше 300 миллионов рублей по программам беззалогового потребительского кредитования и рефинансирование потребительских кредитов, также оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 280 миллионов рублей.

https://crimea.ria.ru/20231010/rnkb-nachal-vypusk-platezhnykh-stikerov-dlya-beskontaktnoy-oplaty-1131986669.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, кредит, финансы, крым, новости крыма