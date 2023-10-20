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Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое
Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое
Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за девять месяцев 2023 года выдал самозанятым клиентам кредиты на сумму более трех миллиардов рублей, что в два раза превышает РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T15:51
2023-10-20T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за девять месяцев 2023 года выдал самозанятым клиентам кредиты на сумму более трех миллиардов рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.С начала 2023 года банк выдал самозанятым кредиты по программам ипотечного кредитования — 2,2 миллиарда рублей, а по программам автокредитования — свыше 600 миллионов рублей, говорится в сообщении.По данным банка, кроме того, самозанятые получили свыше 300 миллионов рублей по программам беззалогового потребительского кредитования и рефинансирование потребительских кредитов, также оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 280 миллионов рублей.
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рнкб (пао), экономика, кредит, финансы, крым, новости крыма

Объем выдачи кредитов самозанятым в РНКБ с начала года увеличился вдвое

15:51 20.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница банка проводит денежные операции с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей
Сотрудница банка проводит денежные операции с новыми купюрами номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в Группу ВТБ, за девять месяцев 2023 года выдал самозанятым клиентам кредиты на сумму более трех миллиардов рублей, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба банка.
С начала 2023 года банк выдал самозанятым кредиты по программам ипотечного кредитования — 2,2 миллиарда рублей, а по программам автокредитования — свыше 600 миллионов рублей, говорится в сообщении.
По данным банка, кроме того, самозанятые получили свыше 300 миллионов рублей по программам беззалогового потребительского кредитования и рефинансирование потребительских кредитов, также оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 280 миллионов рублей.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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РНКБ (ПАО)ЭкономикаКредитФинансыКрымНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
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