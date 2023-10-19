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Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения
Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения
Керченская паромная переправа в четверг работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-10-19T09:33
2023-10-19T09:36
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
морской транспорт
керченский пролив
новости крыма
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За последние сутки выполнено 14 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезли 370 001 пассажира и 210 521 грузовик. Паромы выполнили 6 201 рейс.Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьКрымский мост: обстановка утром в четвергКогда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, керченский пролив, новости крыма, керчь, краснодарский край, инфографика
Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения

Керченская переправа в четверг работает в штатном режиме

09:33 19.10.2023 (обновлено: 09:36 19.10.2023)
 
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Керченская паромная переправа в четверг работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 19.10.23
"Согласно прогнозу Росгидромета, 19 октября ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +14…16 градусов, температура воды в море +14…15 градусов", - сказано в сообщении.
За последние сутки выполнено 14 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезли 370 001 пассажира и 210 521 грузовик. Паромы выполнили 6 201 рейс.
Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.
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