https://crimea.ria.ru/20231019/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-pogoda-trafik-ogranicheniya-1132188075.html

Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения

Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения

Керченская паромная переправа в четверг работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-10-19T09:33

2023-10-19T09:33

2023-10-19T09:36

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

морской транспорт

керченский пролив

новости крыма

керчь

краснодарский край

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За последние сутки выполнено 14 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезли 370 001 пассажира и 210 521 грузовик. Паромы выполнили 6 201 рейс.Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьКрымский мост: обстановка утром в четвергКогда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный

керченский пролив

керчь

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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