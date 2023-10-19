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Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения
Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения
Керченская паромная переправа в четверг работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-10-19T09:33
2023-10-19T09:33
2023-10-19T09:36
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
морской транспорт
керченский пролив
новости крыма
керчь
краснодарский край
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За последние сутки выполнено 14 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября прошлого года через пролив в обе стороны перевезли 370 001 пассажира и 210 521 грузовик. Паромы выполнили 6 201 рейс.Керченская переправа по-прежнему осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Легковой транспорт массой до 3,5 тонн следует по Крымскому мосту, остальные автомобили – по сухопутному маршруту через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьКрымский мост: обстановка утром в четвергКогда достоят трассу Симферополь – Евпатория – Мирный
керченский пролив
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, керченский пролив, новости крыма, керчь, краснодарский край, инфографика
Керченская паромная переправа: погода, трафик, ограничения
Керченская переправа в четверг работает в штатном режиме
09:33 19.10.2023 (обновлено: 09:36 19.10.2023)
Керченская паромная переправа в четверг работает штатно, штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.