https://crimea.ria.ru/20231019/bank-chbrr-predlagaet-novye-usloviya-raschetno-kassovogo-obsluzhivaniya-yurlits-1132179130.html

Банк ЧБРР предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания юрлиц

Банк ЧБРР предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания юрлиц - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Банк ЧБРР предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания юрлиц

РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T09:00

2023-10-19T09:00

2023-10-19T09:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. После регистрации ИП или ООО перед предпринимателем встает вопрос открытия расчетного счета. Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции" (Банк ЧБРР) предлагает своим клиентам новые условия на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Стоимость открытия счета - 100 рублей. При подключении услуги клиент-банк обслуживание счета - 0,00 рублей в первые два месяца обслуживания. Кроме того, Банк ЧБРР предлагает юридическим лицам выгодные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание.Бизнесом востребованы и другие банковские услуги, такие как дистанционное банковское обслуживание (клиент-банк), торговый эквайринг, кредитование, зарплатные проекты, корпоративные карты, депозиты, и другие.Какие услуги Банк ЧБРР предоставляет юридическим лицам и какие преимущества обслуживания в Банке ЧБРР привлекают представителей крымского бизнеса?Каждый клиент Банка ЧБРР имеет возможность обратиться лично, либо связаться с персональным менеджером по телефону, и получить индивидуальную консультацию и помощь по различным финансовым вопросам. Это особенно ценно при принятии важных решений (например, таких как подбор кредитных продуктов) и решении технических вопросов."Я убеждена, что главный капитал бизнеса – это люди, а наибольшая ценность в любом виде бизнеса – это крепкое партнерство, которое строится на человеческих взаимоотношениях. И мое убеждение подтверждается статистикой отзывов клиентов о Банке ЧБРР, согласно которым 84% наших клиентов отмечают высокий уровень обслуживания, 93% – хорошее отношение к клиентам, 96% - высокую квалификацию и приветливость персонала Банка", - отмечает Дина Шутько.Банк ЧБРР — это региональный крымский банк с развитой сетью офисов во всех городах и районных центрах полуострова. В числе предоставляемых услуг юридическим лицамкредитование бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, услуги дистанционного управления счетами, срочные вклады, банковские карты и эквайринг.Возрастное ограничение на пользование услугой клиент-банк: 14+.Реклама, АО "БАНК ЧБРР", ИНН 9102019769erid: 4CQwVszH9pUnJiJ2HFs

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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