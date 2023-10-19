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Банк ЧБРР предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания юрлиц - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Банк ЧБРР предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания юрлиц
Банк ЧБРР предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания юрлиц - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Банк ЧБРР предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания юрлиц
РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T09:00
2023-10-19T09:00
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. После регистрации ИП или ООО перед предпринимателем встает вопрос открытия расчетного счета. Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции" (Банк ЧБРР) предлагает своим клиентам новые условия на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Стоимость открытия счета - 100 рублей. При подключении услуги клиент-банк обслуживание счета - 0,00 рублей в первые два месяца обслуживания. Кроме того, Банк ЧБРР предлагает юридическим лицам выгодные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание.Бизнесом востребованы и другие банковские услуги, такие как дистанционное банковское обслуживание (клиент-банк), торговый эквайринг, кредитование, зарплатные проекты, корпоративные карты, депозиты, и другие.Какие услуги Банк ЧБРР предоставляет юридическим лицам и какие преимущества обслуживания в Банке ЧБРР привлекают представителей крымского бизнеса?Каждый клиент Банка ЧБРР имеет возможность обратиться лично, либо связаться с персональным менеджером по телефону, и получить индивидуальную консультацию и помощь по различным финансовым вопросам. Это особенно ценно при принятии важных решений (например, таких как подбор кредитных продуктов) и решении технических вопросов."Я убеждена, что главный капитал бизнеса – это люди, а наибольшая ценность в любом виде бизнеса – это крепкое партнерство, которое строится на человеческих взаимоотношениях. И мое убеждение подтверждается статистикой отзывов клиентов о Банке ЧБРР, согласно которым 84% наших клиентов отмечают высокий уровень обслуживания, 93% – хорошее отношение к клиентам, 96% - высокую квалификацию и приветливость персонала Банка", - отмечает Дина Шутько.Банк ЧБРР — это региональный крымский банк с развитой сетью офисов во всех городах и районных центрах полуострова. В числе предоставляемых услуг юридическим лицамкредитование бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, услуги дистанционного управления счетами, срочные вклады, банковские карты и эквайринг.Возрастное ограничение на пользование услугой клиент-банк: 14+.Реклама, АО "БАНК ЧБРР", ИНН 9102019769erid: 4CQwVszH9pUnJiJ2HFs
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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банк, банк чбрр, новости крыма, крым, бизнес, крымский бизнес, финансы

Банк ЧБРР предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания юрлиц

09:00 19.10.2023
 
© Пресс-служба Банка ЧБРРБанк ЧБРР предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания юрлиц
Банк ЧБРР предлагает новые условия расчетно-кассового обслуживания юрлиц
© Пресс-служба Банка ЧБРР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. После регистрации ИП или ООО перед предпринимателем встает вопрос открытия расчетного счета. Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции" (Банк ЧБРР) предлагает своим клиентам новые условия на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Стоимость открытия счета - 100 рублей. При подключении услуги клиент-банк обслуживание счета - 0,00 рублей в первые два месяца обслуживания. Кроме того, Банк ЧБРР предлагает юридическим лицам выгодные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание.
Бизнесом востребованы и другие банковские услуги, такие как дистанционное банковское обслуживание (клиент-банк), торговый эквайринг, кредитование, зарплатные проекты, корпоративные карты, депозиты, и другие.
Какие услуги Банк ЧБРР предоставляет юридическим лицам и какие преимущества обслуживания в Банке ЧБРР привлекают представителей крымского бизнеса?
"Набор основных банковских услуг и стоимость обслуживания в различных финансовых учреждениях сегодня находятся приблизительно на одном уровне, и Банк ЧБРР в этом случае – не исключение. Мы, будучи региональным крымским банком, предоставляем все необходимые бизнесу финансовые услуги на выгодных, конкурентных условиях, в то время как персональное банковское обслуживание, доступное каждому клиенту нашего банка – это важнейший для клиентов сервис, который мы можем обеспечить для всех наших клиентов без исключения", - комментирует председатель правления АО "Банк ЧБРР" Дина Шутько.
Каждый клиент Банка ЧБРР имеет возможность обратиться лично, либо связаться с персональным менеджером по телефону, и получить индивидуальную консультацию и помощь по различным финансовым вопросам. Это особенно ценно при принятии важных решений (например, таких как подбор кредитных продуктов) и решении технических вопросов.
"Я убеждена, что главный капитал бизнеса – это люди, а наибольшая ценность в любом виде бизнеса – это крепкое партнерство, которое строится на человеческих взаимоотношениях. И мое убеждение подтверждается статистикой отзывов клиентов о Банке ЧБРР, согласно которым 84% наших клиентов отмечают высокий уровень обслуживания, 93% – хорошее отношение к клиентам, 96% - высокую квалификацию и приветливость персонала Банка", - отмечает Дина Шутько.

Банк ЧБРР — это региональный крымский банк с развитой сетью офисов во всех городах и районных центрах полуострова. В числе предоставляемых услуг юридическим лицам
кредитование бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, услуги дистанционного управления счетами, срочные вклады, банковские карты и эквайринг.
Возрастное ограничение на пользование услугой клиент-банк: 14+.
Реклама, АО "БАНК ЧБРР", ИНН 9102019769
erid: 4CQwVszH9pUnJiJ2HFs
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