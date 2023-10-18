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В центре Симферополя не будет воды - причина
В центре Симферополя не будет воды - причина - РИА Новости Крым, 18.10.2023
В центре Симферополя не будет воды - причина
На центральных улицах Симферополя в среду не будет воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T08:50
2023-10-18T08:50
2023-10-18T08:50
вода крыма
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отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. На центральных улицах Симферополя в среду не будет воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."18 октября в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - объяснили причину в ведомстве.Подвоз питьевой воды будет организован с 10.00 на ул. Севастопольская/ул. Самокиша.Кроме того, в селе Молодежное Симферопольского района с 7.45 не будет электроэнергии на насосной станции.В Джанкое воды не будет ориентировочно до 12.00: ул. Лесная, ул. Титова, ул. Беляева, ул. Строителей, ул. Нахимова, ул. Чапаева, ул. Щорса, ул. Гоголя.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧто с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковЧрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму
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вода крыма, вода в крыму, отключение воды в крыму, жкх крыма и севастополя, симферополь, новости крыма, общество
В центре Симферополя не будет воды - причина
Водоснабжение в Симферополе и Джанкое ограничат в среду: список адресов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. На центральных улицах Симферополя в среду не будет воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"18 октября в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение", - объяснили причину в ведомстве.
В Симферополе воды не будет ориентировочно до 20.00 по адресам: ул. Севастопольская (от дома №1 до пересечения с ул. Субхи), ул. Караимская (частично), ул. Крылова (частично), ул. Козлова (частично), ул. Самокиша (частично), ул. Сергеева-Ценского, ул. Турецкая, ул. Чехова (частично), пр. Кирова (частично).
Подвоз питьевой воды будет организован с 10.00 на ул. Севастопольская/ул. Самокиша.
Кроме того, в селе Молодежное Симферопольского района с 7.45 не будет электроэнергии на насосной станции.
В Джанкое воды не будет ориентировочно до 12.00: ул. Лесная, ул. Титова, ул. Беляева, ул. Строителей, ул. Нахимова, ул. Чапаева, ул. Щорса, ул. Гоголя.
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