https://crimea.ria.ru/20231018/v-feodosii-netrezvaya-khuliganka-razgromila-dorogie-avto--1132167213.html

В Феодосии нетрезвая хулиганка разгромила дорогие авто

В Феодосии нетрезвая хулиганка разгромила дорогие авто - РИА Новости Крым, 18.10.2023

В Феодосии нетрезвая хулиганка разгромила дорогие авто

В Феодосии осудили 21-летнюю местную жительницу, которая, будучи под "градусом", повредила две чужие дорогостоящие иномарки. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T11:50

2023-10-18T11:50

2023-10-18T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии осудили 21-летнюю местную жительницу, которая, будучи под "градусом", повредила две чужие дорогостоящие иномарки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.После этого девушка попыталась помешать движению автомобиля BMW 520. Водитель старался успокоить хулиганку и отвел ее в сторону от проезжей части, однако как только мужчина вернулся за руль, злоумышленница ногой разбила фару его авто. В итоге общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. По решению суда девушка приговорена к 2,5 годам лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор пока не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Пугал прохожих мнимой гранатой: крымчанина арестовали за хулиганствоРазняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного дедаКерчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым