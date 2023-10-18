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В Феодосии нетрезвая хулиганка разгромила дорогие авто
В Феодосии нетрезвая хулиганка разгромила дорогие авто - РИА Новости Крым, 18.10.2023
В Феодосии нетрезвая хулиганка разгромила дорогие авто
В Феодосии осудили 21-летнюю местную жительницу, которая, будучи под "градусом", повредила две чужие дорогостоящие иномарки. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T11:50
2023-10-18T11:50
2023-10-18T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии осудили 21-летнюю местную жительницу, которая, будучи под "градусом", повредила две чужие дорогостоящие иномарки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.После этого девушка попыталась помешать движению автомобиля BMW 520. Водитель старался успокоить хулиганку и отвел ее в сторону от проезжей части, однако как только мужчина вернулся за руль, злоумышленница ногой разбила фару его авто. В итоге общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. По решению суда девушка приговорена к 2,5 годам лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор пока не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Пугал прохожих мнимой гранатой: крымчанина арестовали за хулиганствоРазняла ссору молотком: ялтинка попала в полицию за избиение родного дедаКерчанка заставила 10-летнего сына украсть алкоголь и получила срок
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крым, феодосия, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым
В Феодосии нетрезвая хулиганка разгромила дорогие авто
Прокуратура: в Феодосии пьяная девушка повредила два чужих автомобиля и получила срок
11:50 18.10.2023 (обновлено: 12:40 18.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии осудили 21-летнюю местную жительницу, которая, будучи под "градусом", повредила две чужие дорогостоящие иномарки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В марте текущего года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения и прогуливаясь по одной из улиц Феодосии, бросила бутылку в припаркованный автомобиль Nissan Qashqai. В результате деформирован капот автомобиля и повреждено лакокрасочное покрытие", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
После этого девушка попыталась помешать движению автомобиля BMW 520. Водитель старался успокоить хулиганку и отвел ее в сторону от проезжей части, однако как только мужчина вернулся за руль, злоумышленница ногой разбила фару его авто. В итоге общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.
По решению суда девушка приговорена к 2,5 годам лишения свободы с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор пока не вступил в законную силу.
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