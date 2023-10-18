https://crimea.ria.ru/20231018/sutki-bez-vody-na-kakikh-ulitsakh-simferopolya-budet-otklyuchenie-1132175137.html

Сутки без воды: на каких улицах Симферополя будет отключение

Сутки без воды: на каких улицах Симферополя будет отключение - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Сутки без воды: на каких улицах Симферополя будет отключение

Десятки улиц Симферополя в нескольких микрорайонах на сутки останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Отключение анонсирует... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T21:16

2023-10-18T21:16

2023-10-18T21:16

симферополь

вода крыма

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жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Десятки улиц Симферополя в нескольких микрорайонах на сутки останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Отключение анонсирует пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, водоснабжения не будет с 23 часов 19 октября в микрорайонах "Крымская Роза", Сергеевка, Новосергеевка, Луговое, Загородный, по улицам Б. Куна, Кечкеметской, Титова, Сельвинского, Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанской, Самохвалова, Каспийской, Нижнегорской, Мазанской, Таманской, Афинской, Греческой, Понтийской, Механизаторов, Ягодной, Тесленко, Тепличной, Совхозной, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука, Лесхозной и по проспекту Победы.Также без воды – товарищества "Садовод", "Дачник", "Юбилейный", село Строгановка и ЖК "Клевер".На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в КрымуКак в Крым вернут днепровскую воду - власти

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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