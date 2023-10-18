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Сутки без воды: на каких улицах Симферополя будет отключение
Сутки без воды: на каких улицах Симферополя будет отключение - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Сутки без воды: на каких улицах Симферополя будет отключение
Десятки улиц Симферополя в нескольких микрорайонах на сутки останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Отключение анонсирует... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T21:16
2023-10-18T21:16
2023-10-18T21:16
симферополь
вода крыма
вода в крыму
водоснабжение
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Десятки улиц Симферополя в нескольких микрорайонах на сутки останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Отключение анонсирует пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, водоснабжения не будет с 23 часов 19 октября в микрорайонах "Крымская Роза", Сергеевка, Новосергеевка, Луговое, Загородный, по улицам Б. Куна, Кечкеметской, Титова, Сельвинского, Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанской, Самохвалова, Каспийской, Нижнегорской, Мазанской, Таманской, Афинской, Греческой, Понтийской, Механизаторов, Ягодной, Тесленко, Тепличной, Совхозной, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука, Лесхозной и по проспекту Победы.Также без воды – товарищества "Садовод", "Дачник", "Юбилейный", село Строгановка и ЖК "Клевер".На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыЧрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в КрымуКак в Крым вернут днепровскую воду - власти
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симферополь, вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, жкх крыма и севастополя
Сутки без воды: на каких улицах Симферополя будет отключение
"Вода Крыма": часть Симферополя останется на сутки без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Десятки улиц Симферополя в нескольких микрорайонах на сутки останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Отключение анонсирует пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, водоснабжения не будет с 23 часов 19 октября в микрорайонах "Крымская Роза", Сергеевка, Новосергеевка, Луговое, Загородный, по улицам Б. Куна, Кечкеметской, Титова, Сельвинского, Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанской, Самохвалова, Каспийской, Нижнегорской, Мазанской, Таманской, Афинской, Греческой, Понтийской, Механизаторов, Ягодной, Тесленко, Тепличной, Совхозной, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука, Лесхозной и по проспекту Победы.
Также без воды – товарищества "Садовод", "Дачник", "Юбилейный", село Строгановка и ЖК "Клевер".
"Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23 часам 20 октября, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06 часам 21 октября", – уточнили сроки в пресс-службе организации.
На время выполнения работ абонентов обещают обеспечить привозной питьевой водой.
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