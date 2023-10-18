https://crimea.ria.ru/20231018/putin-v-pekine-otvechaet-na-voprosy-zhurnalistov-translyatsiya-1132167980.html

Путин в Пекине отвечает на вопросы журналистов. Видео

Путин в Пекине отвечает на вопросы журналистов. Видео - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Путин в Пекине отвечает на вопросы журналистов. Видео

Президент России Владимир Путин общается с журналистами в рамках Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T12:47

2023-10-18T12:47

2023-10-18T13:05

владимир путин (политик)

китай

форум "один пояс - один путь"

прямая трансляция

видео

политика

си цзиньпин (председатель кнр)

россия

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Президент России Владимир Путин общается с журналистами в рамках Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.Третий Международный форум "Один пояс, один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября под знаком одноименной инициативы, которая была выдвинута Си Цзиньпином 10 лет назад. Она направлена на совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.В рамках пребывания российского лидера в Пекине прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы.Запланировано проведение ряда двусторонних встреч с лидерами государств – участников форума.

китай

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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