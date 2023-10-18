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Путин в Пекине отвечает на вопросы журналистов. Видео - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Путин в Пекине отвечает на вопросы журналистов. Видео
Путин в Пекине отвечает на вопросы журналистов. Видео - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Путин в Пекине отвечает на вопросы журналистов. Видео
Президент России Владимир Путин общается с журналистами в рамках Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T12:47
2023-10-18T13:05
владимир путин (политик)
китай
форум "один пояс - один путь"
прямая трансляция
видео
политика
си цзиньпин (председатель кнр)
россия
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Президент России Владимир Путин общается с журналистами в рамках Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.Третий Международный форум "Один пояс, один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября под знаком одноименной инициативы, которая была выдвинута Си Цзиньпином 10 лет назад. Она направлена на совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.В рамках пребывания российского лидера в Пекине прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы.Запланировано проведение ряда двусторонних встреч с лидерами государств – участников форума.
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владимир путин (политик), китай, форум "один пояс - один путь", прямая трансляция, видео, политика, си цзиньпин (председатель кнр), россия
Путин в Пекине отвечает на вопросы журналистов. Видео

Путин общается с журналистами в рамках форума в Китае

12:47 18.10.2023 (обновлено: 13:05 18.10.2023)
 
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Президент России Владимир Путин общается с журналистами в рамках Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине.
Третий Международный форум "Один пояс, один путь" проходит в Пекине с 17 по 18 октября под знаком одноименной инициативы, которая была выдвинута Си Цзиньпином 10 лет назад. Она направлена на совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.
В рамках пребывания российского лидера в Пекине прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные региональные и международные проблемы.
Запланировано проведение ряда двусторонних встреч с лидерами государств – участников форума.
 
Владимир Путин (политик)КитайФорум "Один пояс - один путь"Прямая трансляцияВидеоПолитикаСи Цзиньпин (председатель КНР)Россия
 
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