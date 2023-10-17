https://crimea.ria.ru/20231017/krymskiy-most-zakryt-1132099051.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Крымский мост закрыт

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T19:58

2023-10-17T19:58

2023-10-17T19:58

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край