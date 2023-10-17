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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T19:58
2023-10-17T19:58
2023-10-17T19:58
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.