https://crimea.ria.ru/20231017/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1132099714.html
Без осадков: погода в Крыму во вторник
Без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Без осадков: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T00:01
2023-10-17T00:01
2023-10-17T00:02
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125078872_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_0c4d5569ce3680f78a5c41050c5028b9.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +14…+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16.В Крыму объявлено штормовое предупреждение, в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20231015/pokholodanie-i-dozhdi---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1132076814.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125078872_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c1776e16cd66cd9a1caf6bedeb903757.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник без осадков
00:01 17.10.2023 (обновлено: 00:02 17.10.2023)
CИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью в южных, восточных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на побережье до +9, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +14…+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение, в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.