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Без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Без осадков: погода в Крыму во вторник
Без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Без осадков: погода в Крыму во вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T00:01
2023-10-17T00:02
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +14…+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16.В Крыму объявлено штормовое предупреждение, в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20231015/pokholodanie-i-dozhdi---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1132076814.html
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ялта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник без осадков

00:01 17.10.2023 (обновлено: 00:02 17.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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CИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью в южных, восточных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на побережье до +9, днем +11…+16, в горах +5…+10 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +14…+16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение, в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Осень - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
15 октября, 18:11
Похолодание и дожди - прогноз погоды для Крыма на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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