https://crimea.ria.ru/20231017/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1132099714.html

Без осадков: погода в Крыму во вторник

Без осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Без осадков: погода в Крыму во вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T00:01

2023-10-17T00:01

2023-10-17T00:02

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +14…+16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16.В Крыму объявлено штормовое предупреждение, в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20231015/pokholodanie-i-dozhdi---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1132076814.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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