https://crimea.ria.ru/20231016/na-kerchenskoy-pereprave---shtormovoy-veter-1132111169.html
На Керченской переправе - штормовой ветер
На Керченской переправе - штормовой ветер - РИА Новости Крым, 16.10.2023
На Керченской переправе - штормовой ветер
В понедельник на Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Росморречфлот.
2023-10-16T09:56
2023-10-16T09:56
2023-10-16T09:56
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
новости крыма
крым
керчь
тамань
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/07/1129873851_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_f1f12e1c0636f4975f6a18dfe02d5471.jpg
Местами ожидается кратковременный дождь. При этом видимость хорошая. Высота волн 70-120 см. Температура воздуха +16...+18 градусов, температура воды в море +15...+17.По данным Минтранса Республики Крым, за минувшие сутки пассажирско−автомобильные и железнодорожные паромы в обе стороны выполнили 14 рейсов. Всего перевезено 636 пассажиров, а также 543 единицы автомобильного транспорта и 150 железнодорожных вагонов.С 17 июля, когда произошел второй теракт на Крымском мосту и была возобновлена работа переправы, паромы перевезли 166 948 пассажиров и 47 406 автомобилей.В первую очередь через Керченскую переправу переправляют рейсовые автобусы с пассажирами и грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости.Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.Легковые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн следуют через Крымский мост. Кроме того, водители всех видов транспорта могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму в понедельникОбстановка на Крымском мосту на утро понедельникаАвтодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
крым
керчь
тамань
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/07/1129873851_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_30f0e5288329fd3043ba35384c024fd1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, новости крыма, крым, керчь, тамань, керченский пролив, инфографика
На Керченской переправе - штормовой ветер
Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе в понедельник
В понедельник на Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 16 октября ветер переменных направлений 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. С середины дня 12-17 м/с с усилением до 15-20 м/с, местами порывы до 24 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Местами ожидается кратковременный дождь. При этом видимость хорошая. Высота волн 70-120 см. Температура воздуха +16...+18 градусов, температура воды в море +15...+17.
По данным Минтранса Республики Крым, за минувшие сутки пассажирско−автомобильные и железнодорожные паромы в обе стороны выполнили 14 рейсов. Всего перевезено 636 пассажиров, а также 543 единицы автомобильного транспорта и 150 железнодорожных вагонов.
С 17 июля, когда произошел второй теракт на Крымском мосту
и была возобновлена работа переправы, паромы перевезли 166 948 пассажиров и 47 406 автомобилей.
В первую очередь через Керченскую переправу переправляют рейсовые автобусы с пассажирами и грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости.
Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.
Легковые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн следуют через Крымский мост. Кроме того, водители всех видов транспорта могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Читайте также на РИА Новости Крым: