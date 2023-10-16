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На Керченской переправе - штормовой ветер - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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На Керченской переправе - штормовой ветер
На Керченской переправе - штормовой ветер - РИА Новости Крым, 16.10.2023
На Керченской переправе - штормовой ветер
В понедельник на Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Росморречфлот.
2023-10-16T09:56
2023-10-16T09:56
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
новости крыма
крым
керчь
тамань
керченский пролив
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Местами ожидается кратковременный дождь. При этом видимость хорошая. Высота волн 70-120 см. Температура воздуха +16...+18 градусов, температура воды в море +15...+17.По данным Минтранса Республики Крым, за минувшие сутки пассажирско−автомобильные и железнодорожные паромы в обе стороны выполнили 14 рейсов. Всего перевезено 636 пассажиров, а также 543 единицы автомобильного транспорта и 150 железнодорожных вагонов.С 17 июля, когда произошел второй теракт на Крымском мосту и была возобновлена работа переправы, паромы перевезли 166 948 пассажиров и 47 406 автомобилей.В первую очередь через Керченскую переправу переправляют рейсовые автобусы с пассажирами и грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости.Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.Легковые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн следуют через Крымский мост. Кроме того, водители всех видов транспорта могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму в понедельникОбстановка на Крымском мосту на утро понедельникаАвтодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, новости крыма, крым, керчь, тамань, керченский пролив, инфографика
На Керченской переправе - штормовой ветер

Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе в понедельник

09:56 16.10.2023
 
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В понедельник на Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Росморречфлот.
Керченская переправа 16.10.23
"Согласно прогнозу Росгидромета, 16 октября ветер переменных направлений 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. С середины дня 12-17 м/с с усилением до 15-20 м/с, местами порывы до 24 м/с", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Местами ожидается кратковременный дождь. При этом видимость хорошая. Высота волн 70-120 см. Температура воздуха +16...+18 градусов, температура воды в море +15...+17.
По данным Минтранса Республики Крым, за минувшие сутки пассажирско−автомобильные и железнодорожные паромы в обе стороны выполнили 14 рейсов. Всего перевезено 636 пассажиров, а также 543 единицы автомобильного транспорта и 150 железнодорожных вагонов.
С 17 июля, когда произошел второй теракт на Крымском мосту и была возобновлена работа переправы, паромы перевезли 166 948 пассажиров и 47 406 автомобилей.
В первую очередь через Керченскую переправу переправляют рейсовые автобусы с пассажирами и грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости.
Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.
Легковые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн следуют через Крымский мост. Кроме того, водители всех видов транспорта могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеМорской транспортНовости КрымаКрымКерчьТаманьКерченский пролив
 
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