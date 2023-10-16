https://crimea.ria.ru/20231016/na-kerchenskoy-pereprave---shtormovoy-veter-1132111169.html

На Керченской переправе - штормовой ветер

На Керченской переправе - штормовой ветер - РИА Новости Крым, 16.10.2023

На Керченской переправе - штормовой ветер

В понедельник на Керченской паромной переправе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает Росморречфлот.

2023-10-16T09:56

2023-10-16T09:56

2023-10-16T09:56

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

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крым

керчь

тамань

керченский пролив

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Местами ожидается кратковременный дождь. При этом видимость хорошая. Высота волн 70-120 см. Температура воздуха +16...+18 градусов, температура воды в море +15...+17.По данным Минтранса Республики Крым, за минувшие сутки пассажирско−автомобильные и железнодорожные паромы в обе стороны выполнили 14 рейсов. Всего перевезено 636 пассажиров, а также 543 единицы автомобильного транспорта и 150 железнодорожных вагонов.С 17 июля, когда произошел второй теракт на Крымском мосту и была возобновлена работа переправы, паромы перевезли 166 948 пассажиров и 47 406 автомобилей.В первую очередь через Керченскую переправу переправляют рейсовые автобусы с пассажирами и грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости.Минтранс Крыма напоминает, что ежедневно с 19.00 до 06.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Водителей просят учитывать это в планировании своих маршрутов.Легковые автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн следуют через Крымский мост. Кроме того, водители всех видов транспорта могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму в понедельникОбстановка на Крымском мосту на утро понедельникаАвтодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена

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керчь

тамань

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, новости крыма, крым, керчь, тамань, керченский пролив, инфографика