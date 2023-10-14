Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231014/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1132068432.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 14.10.2023
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T18:57
2023-10-14T18:57
севастополь
михаил развожаев
крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
воздушная тревога в севастополе
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_8241c7c021bd355db332589bb54e97ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
https://crimea.ria.ru/20230922/signal-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole--chto-delat-pri-ugroze-1131600012.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым
В Севастополе отбой воздушной тревоги

Развожаев объявил отбой воздушной тревоги в Севастополе

18:57 14.10.2023
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе отбой воздушной тревоги.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
Система оповещения МЧС
22 сентября, 14:13
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозе
 
СевастопольМихаил РазвожаевКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаВоздушная тревога в СевастополеАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители
19:11Ложные обвинения: Турция сделала заявления по газовому долгу перед РФ
18:57В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:41В Севастополе объявлена воздушная тревога
18:38Живые бочки: как в Крыму возрождается бондарное дело
18:03Севастопольские футболисты обыграли ростовчан
17:41Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста
17:17Дожди, жара и заморозки: как погода повлияла на урожай яблок в Крыму
16:43Экспортный потенциал украинских портов упал почти наполовину
16:18Новый митрополит Крыма и обострение в Израиле: топ новостей недели
15:39Генераторы не помогут: Киев останется без света и интернета
15:1916 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта
14:52Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс
14:17В пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков
13:52Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута
13:21Как живет первый в России детеныш большой панды – видео
12:57Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена
12:39У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ
12:10Крымский мост открыт
12:04Из бухты в Севастополе подняли тысячи боеприпасов
Лента новостейМолния