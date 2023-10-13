https://crimea.ria.ru/20231013/putin-rasskazal-ob-izmeneniyakh-v-strukture-ekonomiki-rossii-1132073886.html

Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России

Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России

Прогнозируемый рост ВВП в три процента по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T12:47

2023-10-13T12:47

2023-10-13T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Прогнозируемый рост ВВП в три процента по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин."Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.По его словам, экономические связи и обмены России в рамках СНГ последовательно расширяются. В России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития экономических отношений.Многое из того, что Россия раньше покупала за рубежом, уже начинает производиться в Российской Федерации, отметил российский лидер: "Работают и создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре".Кроме того, экспорт зерновых из РФ в 2023 году, как ожидается, будет не менее 50-60 млн тонн, Россия сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии, добавил он."У нас экспорт зерновых где-то будет, как и в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн", - заявил Путин. И добавил: "я знаю, что есть потребность в продовольственных поставках у наших друзей и коллег из СНГ. Все будет удовлетворено".Также Путин отметил, что уровень безработицы в России находится на уровне 3%, "ее практически нет".Ранее Владимир Путин заявил, что российский бюджет справляется и в будущем справится с нагрузкой, возникшей с двукратным ростом расходов на оборону и безопасность.Заседание совета глав СНГ в узком составе состоялось в Бишкеке в рамках саммита стран СНГ. Мероприятие проходило под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявленияВ России стабилизируют топливный рынок - новые меры КабминаПутин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан

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владимир путин (политик), экономика, снг, киргизия, политика, в мире, новости, россия