Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231013/putin-rasskazal-ob-izmeneniyakh-v-strukture-ekonomiki-rossii-1132073886.html
Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России
Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России
Прогнозируемый рост ВВП в три процента по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T12:47
2023-10-13T12:47
владимир путин (политик)
экономика
снг
киргизия
политика
в мире
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0d/1132073768_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_4acfc138849e0a258e18152aaa0816d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Прогнозируемый рост ВВП в три процента по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин."Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.По его словам, экономические связи и обмены России в рамках СНГ последовательно расширяются. В России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития экономических отношений.Многое из того, что Россия раньше покупала за рубежом, уже начинает производиться в Российской Федерации, отметил российский лидер: "Работают и создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре".Кроме того, экспорт зерновых из РФ в 2023 году, как ожидается, будет не менее 50-60 млн тонн, Россия сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии, добавил он."У нас экспорт зерновых где-то будет, как и в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн", - заявил Путин. И добавил: "я знаю, что есть потребность в продовольственных поставках у наших друзей и коллег из СНГ. Все будет удовлетворено".Также Путин отметил, что уровень безработицы в России находится на уровне 3%, "ее практически нет".Ранее Владимир Путин заявил, что российский бюджет справляется и в будущем справится с нагрузкой, возникшей с двукратным ростом расходов на оборону и безопасность.Заседание совета глав СНГ в узком составе состоялось в Бишкеке в рамках саммита стран СНГ. Мероприятие проходило под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявленияВ России стабилизируют топливный рынок - новые меры КабминаПутин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
киргизия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0d/1132073768_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_389bccb43be8aabf01f77707274598f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), экономика, снг, киргизия, политика, в мире, новости, россия
Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России

В структуре роста экономики 45% приходится на промышленное производство - Путин

12:47 13.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй
Официальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Прогнозируемый рост ВВП в три процента по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
По его словам, экономические связи и обмены России в рамках СНГ последовательно расширяются. В России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития экономических отношений.

"В целом Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития. Очень важно, что меняется структура российской экономики, и таких структурных изменений мы давно не наблюдали. В структуре роста у нас 3% остается за нефтегазовым сектором и 43% приходится на промышленное производство", - подчеркнул президент.

Многое из того, что Россия раньше покупала за рубежом, уже начинает производиться в Российской Федерации, отметил российский лидер: "Работают и создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре".
Кроме того, экспорт зерновых из РФ в 2023 году, как ожидается, будет не менее 50-60 млн тонн, Россия сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии, добавил он.
"У нас экспорт зерновых где-то будет, как и в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн", - заявил Путин. И добавил: "я знаю, что есть потребность в продовольственных поставках у наших друзей и коллег из СНГ. Все будет удовлетворено".
Также Путин отметил, что уровень безработицы в России находится на уровне 3%, "ее практически нет".
Ранее Владимир Путин заявил, что российский бюджет справляется и в будущем справится с нагрузкой, возникшей с двукратным ростом расходов на оборону и безопасность.
Заседание совета глав СНГ в узком составе состоялось в Бишкеке в рамках саммита стран СНГ. Мероприятие проходило под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.
Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября 2024 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления
В России стабилизируют топливный рынок - новые меры Кабмина
Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
 
Владимир Путин (политик)ЭкономикаСНГКиргизияПолитикаВ миреНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45ПСБ проводит акцию "Прибавка к пенсии"
13:35Киев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины
13:06Путин призвал к срочным переговорам Израиля и Палестины
12:47Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России
12:27ДТП с автобусом в Крыму: женщина-водитель в больнице
12:08Более 100 ударов: ВСУ обстреляли левобережье Херсонщины, ранен мужчина
11:47Заседание Совета глав государств – участников СНГ. Видео
11:27Женщина погибла под колесами иномарки в Севастополе
11:12Ущерб 1,5 млн: в Ялте будут судить директора спортшколы
10:58В бухте Севастополя громко
10:40На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублей
10:24Ударные вертолеты и "Тюльпаны" разбили позиции ВСУ на двух направлениях
10:03Штормовое в Крыму - МЧС предупреждает об опасности
09:41Как работает Керченская переправа утром в пятницу
09:32Дроны, мины и снаряды - ВСУ терроризируют Белгородскую область
09:04Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницы
08:31За пропаганду насилия: на Украине завели дело на Арестовича*
08:01Крымский мост: обстановка утром в пятницу
07:55В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков
07:28Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"
Лента новостейМолния