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Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России
Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России
Прогнозируемый рост ВВП в три процента по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T12:47
2023-10-13T12:47
2023-10-13T12:47
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Прогнозируемый рост ВВП в три процента по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин."Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.По его словам, экономические связи и обмены России в рамках СНГ последовательно расширяются. В России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития экономических отношений.Многое из того, что Россия раньше покупала за рубежом, уже начинает производиться в Российской Федерации, отметил российский лидер: "Работают и создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре".Кроме того, экспорт зерновых из РФ в 2023 году, как ожидается, будет не менее 50-60 млн тонн, Россия сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии, добавил он."У нас экспорт зерновых где-то будет, как и в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн", - заявил Путин. И добавил: "я знаю, что есть потребность в продовольственных поставках у наших друзей и коллег из СНГ. Все будет удовлетворено".Также Путин отметил, что уровень безработицы в России находится на уровне 3%, "ее практически нет".Ранее Владимир Путин заявил, что российский бюджет справляется и в будущем справится с нагрузкой, возникшей с двукратным ростом расходов на оборону и безопасность.Заседание совета глав СНГ в узком составе состоялось в Бишкеке в рамках саммита стран СНГ. Мероприятие проходило под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявленияВ России стабилизируют топливный рынок - новые меры КабминаПутин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
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владимир путин (политик), экономика, снг, киргизия, политика, в мире, новости, россия
Путин рассказал об изменениях в структуре экономики России
В структуре роста экономики 45% приходится на промышленное производство - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Прогнозируемый рост ВВП в три процента по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
По его словам, экономические связи и обмены России в рамках СНГ последовательно расширяются. В России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития экономических отношений.
"В целом Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития. Очень важно, что меняется структура российской экономики, и таких структурных изменений мы давно не наблюдали. В структуре роста у нас 3% остается за нефтегазовым сектором и 43% приходится на промышленное производство", - подчеркнул президент.
Многое из того, что Россия раньше покупала за рубежом, уже начинает производиться в Российской Федерации, отметил российский лидер: "Работают и создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре".
Кроме того, экспорт зерновых из РФ в 2023 году, как ожидается, будет не менее 50-60 млн тонн, Россия сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии, добавил он.
"У нас экспорт зерновых где-то будет, как и в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн", - заявил Путин. И добавил: "я знаю, что есть потребность в продовольственных поставках у наших друзей и коллег из СНГ. Все будет удовлетворено".
Также Путин отметил, что уровень безработицы в России находится на уровне 3%, "ее практически нет".
Ранее Владимир Путин заявил, что российский бюджет справляется
и в будущем справится с нагрузкой, возникшей с двукратным ростом расходов на оборону и безопасность.
Заседание совета глав СНГ в узком составе состоялось в Бишкеке в рамках саммита стран СНГ. Мероприятие проходило под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов.
Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября 2024 года.
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