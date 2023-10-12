https://crimea.ria.ru/20231012/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-obektov-v-krymu-na-18-mlrd-rubley-1132054532.html

РНКБ профинансировал строительство объектов в Крыму на 18 млрд рублей

РНКБ профинансировал строительство объектов в Крыму на 18 млрд рублей - РИА Новости Крым, 12.10.2023

РНКБ профинансировал строительство объектов в Крыму на 18 млрд рублей

За 9 месяцев 2023 года Банк РНКБ (ПАО), входящий в Группу ВТБ, подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью около 296,1... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T17:13

2023-10-12T17:13

2023-10-12T17:13

рнкб (пао)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. За 9 месяцев 2023 года Банк РНКБ (ПАО), входящий в Группу ВТБ, подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью около 296,1 тысячи квадратных метров на общую сумму 18,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.В целом, начиная с 2019 года после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал сделки по проектам общей площадью порядка 2,1 миллиона квадратных метров на общую сумму более 111,5 миллиарда рублей.По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Республике Крым и городе Севастополь при участии РНКБ достроено и введено в эксплуатацию 581,4 тысячи квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. До конца года планируется к вводу в эксплуатацию еще 134 тысячи квадратных метров многоквартирных домов в регионе, строящихся с использованием проектного финансирования банка.В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 16 проектов общей площадью более 280 тысяч квадратных метров на сумму 27,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, финансы, экономика, строительство, крым, севастополь, жилье в крыму