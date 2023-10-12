Рейтинг@Mail.ru
РНКБ профинансировал строительство объектов в Крыму на 18 млрд рублей - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231012/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-obektov-v-krymu-na-18-mlrd-rubley-1132054532.html
РНКБ профинансировал строительство объектов в Крыму на 18 млрд рублей
РНКБ профинансировал строительство объектов в Крыму на 18 млрд рублей - РИА Новости Крым, 12.10.2023
РНКБ профинансировал строительство объектов в Крыму на 18 млрд рублей
За 9 месяцев 2023 года Банк РНКБ (ПАО), входящий в Группу ВТБ, подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью около 296,1... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T17:13
2023-10-12T17:13
рнкб (пао)
банк
финансы
экономика
строительство
крым
севастополь
жилье в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762116_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_0b8d942838c3063c39d7491b6e8e3ceb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. За 9 месяцев 2023 года Банк РНКБ (ПАО), входящий в Группу ВТБ, подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью около 296,1 тысячи квадратных метров на общую сумму 18,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.В целом, начиная с 2019 года после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал сделки по проектам общей площадью порядка 2,1 миллиона квадратных метров на общую сумму более 111,5 миллиарда рублей.По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Республике Крым и городе Севастополь при участии РНКБ достроено и введено в эксплуатацию 581,4 тысячи квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. До конца года планируется к вводу в эксплуатацию еще 134 тысячи квадратных метров многоквартирных домов в регионе, строящихся с использованием проектного финансирования банка.В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 16 проектов общей площадью более 280 тысяч квадратных метров на сумму 27,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762116_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_7909a8bc8af11170ef695fdad8c015d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), банк, финансы, экономика, строительство, крым, севастополь, жилье в крыму

РНКБ профинансировал строительство объектов в Крыму на 18 млрд рублей

17:13 12.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. За 9 месяцев 2023 года Банк РНКБ (ПАО), входящий в Группу ВТБ, подписал кредитные договоры по финансированию строительных объектов общей площадью около 296,1 тысячи квадратных метров на общую сумму 18,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В целом, начиная с 2019 года после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал сделки по проектам общей площадью порядка 2,1 миллиона квадратных метров на общую сумму более 111,5 миллиарда рублей.
По данным банка, начиная с июля 2019 года, в Республике Крым и городе Севастополь при участии РНКБ достроено и введено в эксплуатацию 581,4 тысячи квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. До конца года планируется к вводу в эксплуатацию еще 134 тысячи квадратных метров многоквартирных домов в регионе, строящихся с использованием проектного финансирования банка.
В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся еще 16 проектов общей площадью более 280 тысяч квадратных метров на сумму 27,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
РНКБ (ПАО)БанкФинансыЭкономикаСтроительствоКрымСевастопольЖилье в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13РНКБ профинансировал строительство объектов в Крыму на 18 млрд рублей
17:04В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире
16:26Сколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигархов
16:12Генпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в "Wildberries"
15:24Более 700 боевиков, танки и 4 склада боеприпасов: потери ВСУ за сутки
15:17Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
15:03Журналист Sputnik ранен при ударе дрона в Белгороде, его дочь погибла
14:47ВСУ обстреляли больницу в Донецке – погибли два человека
14:36Путин: российская база Кант в Киргизии получит самое передовое вооружение
14:15Очередь на Крымском мосту выросла: данные к обеду четверга
14:01Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе
13:42Крымчанин осужден за подготовку теракта в торговом центре Симферополя
13:27Буданов признал: война в Израиле отразится на поставках оружия Киеву
13:08Иран готов открыть транспортные коридоры для зерна из России
13:03В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы
12:49Российские бойцы улучшили тактическое положение в Донбассе
12:36Запретить цирки с животными – Запашный ответил на инициативу
12:15Крым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов
11:57В Севастополе вслед за Крымом снизят цены на топливо
11:52В Советском районе Крыма сгорел жилой дом
Лента новостейМолния