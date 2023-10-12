https://crimea.ria.ru/20231012/ochered-na-krymskom-mostu-vyrosla-dannye-k-obedu-chetverga-1132035838.html

Очередь на Крымском мосту выросла: данные к обеду четверга

Очередь на Крымском мосту выросла: данные к обеду четверга - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Очередь на Крымском мосту выросла: данные к обеду четверга

Днем в четверг выросли очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T14:15

2023-10-12T14:15

2023-10-12T14:18

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Днем в четверг выросли очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Краснодарского края проезд на полуростров свободен - очередей нет.Утром заторов на подъезде к досмотровым пунктам не было. Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

керчь

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, керчь, краснодарский край, транспорт, логистика, общество, новости крыма