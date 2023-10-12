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Очередь на Крымском мосту выросла: данные к обеду четверга
Очередь на Крымском мосту выросла: данные к обеду четверга - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Очередь на Крымском мосту выросла: данные к обеду четверга
Днем в четверг выросли очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T14:15
2023-10-12T14:15
2023-10-12T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Днем в четверг выросли очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Краснодарского края проезд на полуростров свободен - очередей нет.Утром заторов на подъезде к досмотровым пунктам не было. Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, керчь, краснодарский край, транспорт, логистика, общество, новости крыма
Очередь на Крымском мосту выросла: данные к обеду четверга
В очереди на досмотр у Крымского моста стоят 60 автомобилей со стороны Керчи
14:15 12.10.2023 (обновлено: 14:18 12.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Днем в четверг выросли очереди к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 14:00 со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Краснодарского края проезд на полуростров свободен - очередей нет.
Утром заторов на подъезде к досмотровым пунктам не было
.
Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.