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РНКБ начал выпуск платежных стикеров для бесконтактной оплаты - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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РНКБ начал выпуск платежных стикеров для бесконтактной оплаты
РНКБ начал выпуск платежных стикеров для бесконтактной оплаты - РИА Новости Крым, 10.10.2023
РНКБ начал выпуск платежных стикеров для бесконтактной оплаты
РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, начал массовый выпуск универсальных платежных стикеров для совершения бесконтактных платежей за покупки и услуги,... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T17:42
2023-10-10T17:55
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, начал массовый выпуск универсальных платежных стикеров для совершения бесконтактных платежей за покупки и услуги, сообщает пресс-служба кредитной организации.Первые пять тысяч таких стикеров уже были получены клиентами. В первую очередь, технология актуальна для владельцев смартфонов с операционной системой iOS (АЙОС), а также с системой Android (Андройд) при отсутствии функции NFC (ЭНЭФСИ) , говорится в сообщении.Владельцы дебетовых или виртуальных карт РНКБ могут приобрести универсальный стикер за 659 рублей в любом офисе банка, при этом обслуживание осуществляется бесплатно. Стикер выдается клиенту сразу при оформлении, добавили в пресс-службе.Там пояснили, что универсальный стикер является уменьшенным в размере аналогом банковской карты со встроенным NFC-чипом, который можно прикрепить на заднюю панель смартфона. С его помощью можно не только оплачивать покупки при помощи смартфона, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают технологию NFC.*РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460Erid: 4CQwVszH9pUmpd17ZeY
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4.7
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рнкб (пао), крым, новости крыма, новости, общество

РНКБ начал выпуск платежных стикеров для бесконтактной оплаты

17:42 10.10.2023 (обновлено: 17:55 10.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, начал массовый выпуск универсальных платежных стикеров для совершения бесконтактных платежей за покупки и услуги, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Первые пять тысяч таких стикеров уже были получены клиентами. В первую очередь, технология актуальна для владельцев смартфонов с операционной системой iOS (АЙОС), а также с системой Android (Андройд) при отсутствии функции NFC (ЭНЭФСИ) , говорится в сообщении.
Владельцы дебетовых или виртуальных карт РНКБ могут приобрести универсальный стикер за 659 рублей в любом офисе банка, при этом обслуживание осуществляется бесплатно. Стикер выдается клиенту сразу при оформлении, добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что универсальный стикер является уменьшенным в размере аналогом банковской карты со встроенным NFC-чипом, который можно прикрепить на заднюю панель смартфона. С его помощью можно не только оплачивать покупки при помощи смартфона, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают технологию NFC.
*Реклама
РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460
Erid: 4CQwVszH9pUmpd17ZeY
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