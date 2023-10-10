https://crimea.ria.ru/20231010/krymskiy-most-obstanovka-vo-vtornik-vecherom-1131985298.html
Крымский мост: обстановка во вторник вечером
Крымский мост: обстановка во вторник вечером - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Крымский мост: обстановка во вторник вечером
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста во вторник вечером со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T20:08
2023-10-10T20:08
2023-10-10T20:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста во вторник вечером со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу на данный момент разрешено автомобилям полной массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательный досмотр. Весь остальной транспорт следует через Керченскую паромную переправу или сухопутный маршрут через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто во вторник утром. С 10.00 до 17.00 планировалось проведение ремонтных работ. Однако проезд по мосту открыли раньше.
https://crimea.ria.ru/20231010/kogda-otkroyut-nikolaevskuyu-razvyazku-v-simferopole--vlasti-1131987638.html
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка во вторник вечером
Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон